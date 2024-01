Governo Federal emite COMUNICADO para os brasileiros que querem VOLTAR a ser MEI; confira

Em um esforço contínuo para apoiar e promover o empreendedorismo no Brasil, o Governo Federal, por meio do Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, em colaboração com o SEBRAE, apresentou nesta segunda-feira (8) o guia “Como Retornar a Ser MEI Após Exclusão do Simples Nacional”.

O objetivo desse manual é auxiliar empreendedores que foram desenquadrados do Simples Nacional e do SIMEI, oferecendo um roteiro estruturado para que possam retomar a esses regimes e continuar suas atividades como MEI.

A importância do MEI no cenário empreendedor brasileiro

O Microempreendedor Individual (MEI) tem um papel fundamental no cenário empreendedor brasileiro. Esse regime simplificado de tributação permite que pequenos negócios se formalizem, garantindo benefícios como aposentadoria, acesso a crédito e emissão de notas fiscais. Além disso, ser MEI oferece a oportunidade de crescer e se desenvolver, tornando-se uma empresa de pequeno porte no futuro.

O desenquadramento do Simples Nacional e do SIMEI

Infelizmente, alguns empreendedores podem ser desenquadrados do Simples Nacional e do SIMEI devido a pendências ou irregularidades identificadas pelos órgãos governamentais. Essa exclusão pode ser um momento desafiador para o empreendedor, mas é importante ressaltar que existem maneiras de reverter essa situação e retomar o registro como MEI.

O guia “Como Retornar a Ser MEI Após Exclusão do Simples Nacional”

O guia “Como Retornar a Ser MEI Após Exclusão do Simples Nacional” foi desenvolvido pelo Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte em parceria com o SEBRAE. Ele oferece um roteiro detalhado para auxiliar os empreendedores a regularizarem sua situação e retornarem ao Simples Nacional e ao SIMEI.

Baixe o manual “COMO VOLTAR A SER MEI APÓS EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL”



Antes de mergulharmos nos detalhes do guia, é importante ressaltar que ele está disponível para download gratuito. Ao acessar o manual, você terá acesso a informações valiosas sobre como reverter a exclusão do Simples Nacional e do SIMEI, além de dicas para evitar futuros problemas com a regularização do seu negócio.

Baixe agora mesmo o manual “COMO VOLTAR A SER MEI APÓS EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL” no site oficial do Ministério do Empreendedorismo ou do SEBRAE.

Os passos para recuperar o registro MEI

O guia “Como Retornar a Ser MEI Após Exclusão do Simples Nacional” está organizado em passos sequenciais que devem ser seguidos para recuperar o registro MEI. Vamos detalhar cada um deles a seguir:

Passo 1: Identifique o motivo da exclusão

O primeiro passo para recuperar o registro MEI é identificar o motivo da exclusão. Isso pode ser feito consultando o Portal do Empreendedor, onde é possível encontrar informações sobre a situação cadastral do seu CNPJ. Ao identificar o motivo da exclusão, você poderá tomar as medidas necessárias para resolver as pendências e regularizar sua situação.

Passo 2: Regularize as pendências identificadas

Após identificar o motivo da exclusão, é hora de regularizar as pendências identificadas. Isso pode envolver o pagamento de tributos em atraso, a entrega de declarações pendentes ou qualquer outra medida necessária para resolver as irregularidades. É importante ficar atento aos prazos e procedimentos estabelecidos pelos órgãos governamentais para garantir a regularização completa.

Passo 3: Atualize as informações cadastrais

Outro passo importante para recuperar o registro MEI é atualizar as informações cadastrais. Verifique se os dados do seu negócio estão corretos e atualizados no Portal do Empreendedor. Isso inclui informações como endereço, telefone e atividades exercidas. Manter os dados atualizados é fundamental para evitar problemas futuros com a regularização do seu negócio.

Passo 4: Solicite o reenquadramento no Simples Nacional e no SIMEI

Após regularizar as pendências e atualizar as informações cadastrais, é hora de solicitar o reenquadramento no Simples Nacional e no SIMEI. Esse processo pode ser feito diretamente no Portal do Empreendedor, seguindo as orientações disponíveis no guia “Como Retornar a Ser MEI Após Exclusão do Simples Nacional”. Certifique-se de fornecer todas as informações solicitadas e acompanhe o status da sua solicitação.

A janela de oportunidade em janeiro

O guia destaca que o mês de janeiro é uma janela de oportunidade para os empreendedores MEI que foram excluídos do Simples Nacional e do SIMEI. Durante esse período, é possível optar novamente por esses regimes tributários após resolver todas as pendências junto aos órgãos governamentais. Aproveite essa oportunidade para regularizar sua situação e continuar suas atividades como MEI.

Ademais, recuperar o registro MEI após exclusão do Simples Nacional e do SIMEI pode ser um processo desafiador, mas com o guia “Como Retornar a Ser MEI Após Exclusão do Simples Nacional” você terá um roteiro detalhado para seguir.

Lembre-se de identificar o motivo da exclusão, regularizar as pendências, atualizar as informações cadastrais e solicitar o reenquadramento no Simples Nacional e no SIMEI. Aproveite a janela de oportunidade em janeiro para retomar sua atividade como MEI e continue crescendo como empreendedor.