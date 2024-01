Governo libera edital do CONCURSO UNIFICADO nesta quarta

Concurso Unificado anuncia que serão 6.640 vagas

O concurso unificado é uma grande chance para mudar de vida. Vale lembrar que serão 6.640 vagas para médio e superior.

Confira tudo, órgão, vagas e mais.

Concurso Nacional Unificado (CNU)

Na quarta-feira, 10 de janeiro de 2024, o governo federal deve lançar o edital do Concurso Nacional Unificado (CNU), carinhosamente conhecido como o “Enem dos Concursos”.

Este megaconcurso visa selecionar 6.640 profissionais para 21 órgãos públicos, sendo 5.948 vagas para cargos de nível superior e 692 para nível médio. A proposta inovadora do CNU é aplicar as duas etapas da prova no mesmo dia, simplificando o processo para os candidatos.

Etapas da Prova e Estrutura do CNU

A primeira etapa consistirá em questões objetivas gerais para todos os candidatos, enquanto a segunda abordará perguntas específicas e dissertativas de acordo com a área escolhida. A expectativa é que a taxa de inscrição seja de R$ 100, com isenção para beneficiários do Bolsa Família. Para atrair talentos, o salário inicial máximo pode chegar a impressionantes R$ 23.000.

Cronograma e Resultados do concurso unificado



Você também pode gostar:

O governo planeja divulgar o resultado do exame até 30 de julho, com convocações para posse começando em 5 de agosto. O edital detalhará elementos cruciais, como conteúdo das provas, critérios de classificação e desclassificação, lista de espera, cadastro de reserva, validade do certame e composição das notas finais. As informações sobre os blocos das áreas de atuação, a serem escolhidos no momento da inscrição, também serão esmiuçadas.

Organização

A condução desse processo é responsabilidade do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, liderado pela ministra Esther Dweck. O intuito dessa gestão é garantir que o certame alcance todos os candidatos em diferentes regiões do Brasil, proporcionando oportunidades igualitárias e contribuindo para a renovação e eficiência do serviço público.

Blocos do concurso unificado

O concurso será dividido entre estes blocos:

Edital Bloco 1 – Administração e Finanças Públicas

Edital Bloco 2 – Setores Econômicos, Infraestrutura e Regulação

Edital Bloco 3 – Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Agrário

Edital Bloco 4 – Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação

Edital Bloco 5 – Políticas Sociais, Justiça e Saúde

Edital Bloco 6 – Trabalho e Previdência

Edital Bloco 7 – Dados, Tecnologia e Informação

Edital Bloco 8 – Nível Intermediário

Cronograma

Veja as datas do concurso unificado:

10 de janeiro de 2024 – publicação do edital

19 de janeiro a 9 de fevereiro de 2024 – inscrições

29 de fevereiro de 2024 – divulgação dos dados finais de inscrições

29 de abril de 2024 – divulgação dos cartões de confirmação

5 de maio de 2024 – aplicação das provas

3 de junho de 2024 – divulgação dos resultados das provas objetivas e preliminares das provas discursivas e de redação

30 de julho de 2024 – divulgação final dos resultados

5 de agosto de 2024 – início da convocação para posse e cursos de formação

Órgãos concurso unificado

Confira quem vai participar:

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística): 895 vagas;

Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas): 502 vagas;

Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária): 742 vagas;

Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária): 440 vagas;

Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia): 80 vagas;

MTE (Ministério do Trabalho e Emprego): 900 vagas;

Ministério da Saúde: 220 vagas;

AGU (Advocacia Geral da União): 400 vagas;

Previc (Superintendência Nacional de Previdência Complementar): 40 vagas;

Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica): 40 vagas;

Antaq (Agência Nacional de Transportes Aquaviários): 30 vagas;

ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar): 35 vagas;

MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços): 110 vagas;

MCTI em partes (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação): 296 vagas;

MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública): 130 vagas;

MinC (Ministério da Cultura): 50 vagas;

MEC (Ministério da Educação): 70 vagas para ATPS;

MDHC (Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania): 40 vagas;

MPI (Ministério dos Povos Indígenas): 30 vagas;

MPO (Ministério do Planejamento e Orçamento): 60 vagas;

MGI (Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos) e as carreiras transversais: 1.480 vagas;

Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira): 50 vagas.

Sobre as inscrições do concurso unificado

As inscrições serão aceitas pelo GOV.BR e a Fundação Cesgranrio será a banca organizadora.