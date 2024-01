Governo LIBEROU Saque-aniversário do FGTS de 2024; veja calendário

O governo federal divulgou recentemente o calendário para o saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) no ano de 2024. Essa modalidade permite que os trabalhadores realizem a retirada de uma parcela dos seus fundos anualmente, conforme o mês de seu aniversário.

Neste artigo, vamos explorar como funciona o saque-aniversário do FGTS e fornecer informações importantes sobre o calendário de saques em 2024.

O que é o saque-aniversário do FGTS?

No saque-aniversário do FGTS, os trabalhadores têm a opção de retirar uma parte do saldo de suas contas do FGTS todos os anos, no mês de seu aniversário. Essa modalidade foi implementada pelo governo visando oferecer mais flexibilidade aos trabalhadores em relação ao acesso aos seus recursos. Anteriormente, os trabalhadores tinham acesso ao saldo total do FGTS apenas em casos específicos, como demissão sem justa causa, aposentadoria ou compra da casa própria.

Com o saque-aniversário, os trabalhadores têm a oportunidade de utilizar parte do saldo do FGTS de forma anual, seja para investimentos, pagamento de dívidas ou qualquer outra finalidade que desejarem. No entanto, é importante ressaltar que, ao aderir a essa modalidade, o trabalhador abre mão do direito de sacar o saldo total do FGTS em casos de demissão sem justa causa. Nesses casos, apenas a multa rescisória estará disponível para saque.

Calendário de saques em 2024

O calendário de saques do saque-aniversário do FGTS em 2024 foi divulgado pelo governo e segue a ordem dos meses de aniversário dos trabalhadores. Confira abaixo as datas para os saques conforme o mês de nascimento:

Mês de Nascimento Período de Saque Janeiro Janeiro a Março Fevereiro Janeiro a Março Março Janeiro a Março Abril Abril a Junho Maio Abril a Junho Junho Abril a Junho Julho Julho a Setembro Agosto Julho a Setembro Setembro Julho a Setembro Outubro Outubro a Dezembro Novembro Outubro a Dezembro Dezembro Outubro a Dezembro

É importante ressaltar que o período de saque varia de acordo com o mês de nascimento do trabalhador. Durante o período indicado, o trabalhador poderá realizar a retirada do valor correspondente ao seu saldo do FGTS.



Como realizar o saque-aniversário do FGTS?

Para aderir ao saque-aniversário do FGTS, o trabalhador precisa seguir alguns passos. Primeiramente, é necessário acessar o site oficial do FGTS ou utilizar o aplicativo FGTS, disponível para smartphones. No site ou aplicativo, o trabalhador deverá informar o número do CPF, NIS (Número de Identificação Social) ou e-mail cadastrado, além da senha.

Após o login, o trabalhador deverá buscar a opção “Saque-Aniversário” e seguir as instruções para aderir a essa modalidade. É importante ler atentamente as informações disponíveis e entender as condições e consequências de aderir ao saque-aniversário do FGTS.

Após a adesão, o trabalhador poderá consultar o saldo disponível para saque no mês de seu aniversário. No período indicado pelo calendário divulgado pelo governo, o valor correspondente estará disponível para retirada.

Vantagens e desvantagens do saque-aniversário

O saque-aniversário do FGTS oferece algumas vantagens aos trabalhadores. A principal delas é a possibilidade de utilizar parte do saldo do FGTS anualmente, o que permite maior flexibilidade financeira. Os recursos podem ser utilizados para investimentos, pagamento de dívidas, realização de projetos pessoais, entre outras finalidades.

No entanto, é importante considerar algumas desvantagens antes de aderir ao saque-aniversário. Ao escolher essa modalidade, o trabalhador abrirá mão do direito de sacar o saldo total do FGTS em casos de demissão sem justa causa, ficando restrito apenas à multa rescisória. Além disso, é importante avaliar se a retirada anual do saldo não impactará negativamente no futuro, especialmente em emergências.

Ademais, o saque-aniversário do FGTS é uma opção oferecida pelo governo federal aos trabalhadores, permitindo a retirada anual de uma parte do saldo do FGTS no mês de aniversário. Com o calendário de saques divulgado para 2024, os trabalhadores já podem se programar e utilizar essa modalidade de acordo com o mês de seu nascimento.

É importante avaliar as vantagens e desvantagens do saque-aniversário antes de aderir a essa modalidade, levando em consideração as necessidades financeiras individuais e as possíveis consequências a longo prazo.

Lembrando que as informações apresentadas neste artigo são baseadas nas fontes consultadas e no calendário divulgado pelo governo federal. Para obter informações atualizadas e mais detalhadas sobre o saque-aniversário do FGTS, é recomendado consultar o site oficial do FGTS ou entrar em contato com o órgão responsável.