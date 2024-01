Governo Lula LIBEROU novas datas de pagamento do PIS/Pasep 2024; confira

O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo do Trabalhador (Codefat) aprovou recentemente o calendário de pagamento do Abono Salarial PIS/Pasep de 2024, referente ao ano-base 2022. O PIS/Pasep é um benefício pago anualmente pelo governo aos trabalhadores brasileiros. Neste artigo, vamos trazer todas as informações sobre o novo calendário de pagamento, quem tem direito ao benefício e como consultá-lo.

O que é o PIS/Pasep?

O PIS (Programa de Integração Social) e o Pasep (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) são programas de benefícios sociais que têm como objetivo promover a integração do trabalhador e do servidor público na vida e no desenvolvimento das empresas e órgãos públicos. O abono salarial corresponde ao valor máximo de um salário mínimo vigente, que em 2024 é de R$ 1.412.

Calendário de Pagamento

O pagamento do PIS/Pasep será realizado de acordo com a data de aniversário do beneficiário, sendo que as datas de pagamento variam de acordo com o mês do nascimento. O calendário de pagamento foi unificado, anteriormente o PIS era pago no mês de aniversário e o Pasep de acordo com o último dígito do número do Pasep. Agora, os participantes do PIS e do Pasep terão a mesma regra de recebimento do abono salarial, conforme data de aniversário do beneficiário.

Confira abaixo o calendário de pagamento do PIS/Pasep para 2024:

Mês de Nascimento Data de Pagamento Janeiro A partir de 15 de fevereiro Fevereiro A partir de 15 de março Março A partir de 15 de abril Abril A partir de 15 de abril Maio A partir de 15 de maio Junho A partir de 15 de maio Julho A partir de 17 de junho Agosto A partir de 17 de junho Setembro A partir de 15 de julho Outubro A partir de 15 de julho Novembro A partir de 15 de agosto Dezembro A partir de 15 de agosto

Quem tem direito ao PIS/Pasep?

Para ter direito ao Abono Salarial PIS/Pasep, o trabalhador precisa atender aos seguintes critérios de habilitação:



Você também pode gostar:

Estar cadastrado no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos, contados a partir do primeiro vínculo empregatício. Ter recebido de empregadores que contribuem para o PIS/Pasep até dois salários-mínimos médios de remuneração mensal no período trabalhado. Ter exercido atividade remunerada por pelo menos 30 dias, consecutivos ou não, no ano-base considerado para apuração. Ter seus dados do ano-base 2022 informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) ou no eSocial.

Como receber o PIS/Pasep?

O pagamento do Abono Salarial para trabalhadores de empresas privadas, que integram o Programa de Integração Social (PIS), será realizado pela Caixa Econômica Federal. Já para os trabalhadores da Administração Pública, que integram o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), o pagamento será feito pelo Banco do Brasil.

Para receber o Abono Salarial, o trabalhador precisa ter sido informado pelo empregador na RAIS até o dia 10 de maio de 2023 e no eSocial até o dia 5 de dezembro de 2023. Após essa data, somente no próximo exercício. As informações sobre os trabalhadores que têm direito ou não ao Abono Salarial podem ser consultadas a partir do dia 5 de fevereiro de 2024, na carteira de trabalho digital ou no portal Gov.br.

Formas de pagamento

Caixa Econômica Federal

Na Caixa Econômica Federal, o pagamento do Abono Salarial será realizado prioritariamente por crédito em conta para aqueles que possuem conta corrente, conta poupança ou Conta Digital. Também será possível receber o benefício pelo aplicativo CAIXA Tem, em conta poupança social digital, que será aberta automaticamente pela Caixa. Além disso, o pagamento poderá ser realizado em agências, lotéricas, autoatendimento, CAIXA Aqui e demais canais de pagamento oferecidos pela Caixa.

Banco do Brasil

No Banco do Brasil, o pagamento do Abono Salarial será realizado prioritariamente por crédito em conta bancária. Também será possível receber o benefício por meio de pix, transferência via TED ou presencialmente nas agências de atendimento.

Consulta ao PIS/Pasep

A consulta ao valor, dia e banco de recebimento do Abono Salarial poderá ser feita no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. Para isso, o trabalhador precisa atualizar o aplicativo e acessar a aba “Benefícios” e “Abono Salarial”. Caso haja necessidade de mais informações, o trabalhador poderá entrar em contato com o Ministério do Trabalho e Emprego ou com as Superintendências Regionais do Trabalho pelo telefone 158 ou pelo e-mail: trabalho.uf@economia.gov.br (substituindo os dígitos “uf” pela sigla do estado de domicílio do trabalhador).

Com o novo calendário de pagamento do PIS/Pasep para 2024, os trabalhadores brasileiros terão a oportunidade de receber esse importante benefício social de acordo com sua data de aniversário. Certifique-se de estar com seus dados atualizados e aproveite esse recurso oferecido pelo governo para valorizar e reconhecer o trabalho dos brasileiros.