Governo reduz imposto sobre transações no cartão de crédito internacional; Veja quanto

Em uma notícia que traz alívio para quem utiliza cartões de crédito em viagens internacionais, o governo brasileiro anunciou uma redução no Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). A alíquota, que anteriormente era de 5,38%, foi ajustada para 4,38%, abrangendo não apenas transações com cartões de crédito, mas também transferências de valores para o exterior e saques internacionais

O governo brasileiro estabeleceu como meta realizar cortes anuais de 1% na alíquota do IOF até o ano de 2027. Neste ano, a alíquota planejada é de 1,38%. O plano ambicioso busca zerar completamente o imposto a partir de 2 de janeiro de 2028.

Vale ressaltar que essa redução visa não apenas beneficiar os viajantes brasileiros, mas também fortalecer a posição do Brasil no cenário internacional. Isso ocorre porque, com as mudanças, o país busca alinhar-se às práticas exigidas por organizações econômicas de grande relevância, como a OCDE.

Vale a pena utilizar o cartão de crédito em viagens internacionais?

Embora a diminuição do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) seja uma boa notícia para os usuários de cartões de crédito no exterior, alternativas mais econômicas para efetuar pagamentos surgem como opção, destacando-se o uso de contas internacionais. Entre as numerosas vantagens oferecidas pelas contas internacionais, a economia desponta como a principal.

Considerando a nova taxa de 4,38% de IOF em compras com cartão de crédito, esse percentual ainda é substancialmente superior ao IOF aplicado em contas como Nomad e Wise, fixado em apenas 1,1%. Além disso, muitos cartões de crédito emitidos no Brasil impõem um spread (ágio) de até 7% sobre o valor gasto em compras no exterior.

Em contrapartida, as contas internacionais apresentam taxas consideravelmente menores, podendo atingir 1%, dependendo do status do cliente no programa de fidelidade da empresa, como é o caso da Nomad, por exemplo. Sendo assim, antes de realizar uma viagem internacional é importante pesquisar sobre todas as opções disponíveis.

É importante compreender que o cartão de crédito internacional e a conta internacional são duas ferramentas financeiras distintas, cada uma com suas características e finalidades específicas. O cartão de crédito internacional é mais voltado para compras e transações pontuais, enquanto a conta internacional é uma ferramenta mais abrangente para gerenciar fundos em moedas estrangeiras.

O cartão de crédito internacional é um meio de pagamento que permite ao titular realizar compras em estabelecimentos no exterior e efetuar transações em moedas estrangeiras. O usuário recebe um limite de crédito estabelecido pela instituição financeira emissora do cartão. Esse limite determina o valor máximo que o titular pode gastar.

Ao utilizar o cartão de crédito em transações internacionais, há a incidência do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), que é uma taxa governamental. Além do IOF, algumas instituições financeiras podem cobrar taxas extras, como o spread cambial, que é uma margem de lucro aplicada sobre a taxa de câmbio.

Já a conta internacional é uma conta bancária mantida em uma moeda estrangeira que pode ser usada para receber e enviar fundos em diferentes moedas. Esse serviço também permite a realização de transações internacionais, como transferências de dinheiro para contas no exterior e pagamentos em diferentes moedas.

É importante lembrar que cada opção possui seus custos associados, e a escolha entre elas dependerá das necessidades individuais do usuário. Sendo assim, é importante conhecer as taxas aplicadas pelas instituições financeiras e as condições específicas do cartão de crédito e das contas internacionais.