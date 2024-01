Governo vai dar DESCONTO de 70% para ESTES brasileiros com dívidas; veja se o seu CPF está na lista

A renegociação de dívidas é uma medida que pode trazer alívio financeiro para pessoas físicas e jurídicas que estão com débitos pendentes junto à União. Com o objetivo de estimular a regularização e recuperar recursos, o Ministério da Fazenda lançou um novo programa de renegociação, oferecendo descontos de até 70% nos juros e multas.

Condições facilitadas para renegociar

O programa, chamado de “Transações por Adesão”, traz condições facilitadas para a renegociação das dívidas com a União. As pessoas físicas e jurídicas têm até o dia 30 de abril de 2024 para aderir ao programa, que abrange apenas os débitos inscritos na Dívida Ativa da União.

Uma das principais vantagens do programa é a possibilidade de parcelar o débito em até 145 vezes, oferecendo maior flexibilidade para os contribuintes quitarem suas pendências. No entanto, é importante ressaltar que as facilidades levam em conta a capacidade de pagamento do devedor.

Descontos proporcionais à capacidade de pagamento

Para garantir uma distribuição justa dos benefícios, o programa considera a capacidade de pagamento das empresas antes de oferecer o desconto. Ou seja, os maiores abatimentos serão destinados aos contribuintes com menor capacidade de arcar com seus compromissos de dívida.

No edital lançado para 2024, o desconto será aplicado apenas na parte acessória da dívida, como juros, multas e encargos legais. O valor principal da dívida será cobrado integralmente, com exceção dos microempreendedores individuais (MEIs), que poderão receber até 50% de desconto sobre o valor global da dívida.

Benefícios para micro e pequenas empresas

O programa de renegociação abarca não apenas as micro e pequenas empresas, mas também as Santas Casas de Misericórdia, sociedades cooperativas, organizações da sociedade civil, instituições de ensino e empresas em recuperação judicial. No entanto, é importante ressaltar que existe um limite para a elegibilidade à transação, sendo considerados apenas débitos de até R$ 45 milhões.



Você também pode gostar:

A capacidade de pagamento de cada contribuinte é avaliada de forma única, levando em conta a realidade fiscal de cada um. A partir dessas informações, é possível chegar ao desconto adequado para cada devedor. Todo o processo de simulação e negociação pode ser realizado através do portal de serviços da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, o Regularize.

Agilidade e facilidade na negociação

A avaliação da capacidade de pagamento e a negociação são realizadas de forma automática, o que proporciona agilidade no processo. Segundo a PGFN, em média, o contribuinte leva menos de 6 minutos para concluir sua negociação, desde o acesso ao sistema até a obtenção dos valores e descontos definitivos.

Além disso, os técnicos da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional realizarão uma força-tarefa ao longo do prazo de adesão, enviando SMS e correspondências para os contribuintes endividados, a fim de informar sobre as possibilidades de renegociação e estimular a regularização.

Contraponto aos programas anteriores

Essa nova dinâmica de renegociação de dívidas representa um contraponto aos antigos programas de recuperação fiscal, conhecidos como “Refis”. Diferentemente desses programas, que ofereciam descontos maiores para quem pagava à vista ou em menos parcelas, o programa de Transação por Adesão leva em consideração a capacidade de pagamento de cada contribuinte.

Esse critério mais justo evita que contribuintes com capacidade de pagar integralmente seus débitos aproveitem a oportunidade para quitar suas dívidas com desconto, o que seria injusto sob a perspectiva da justiça fiscal.

Recuperação de recursos e resultados primários

A renegociação de dívidas é uma ferramenta importante para a recuperação dos recursos públicos. Em 2023, estima-se que foram recuperados cerca de R$ 48 bilhões através de renegociações, sendo que aproximadamente R$ 22 bilhões foram provenientes do programa de Transação por Adesão.

Para o ano de 2024, a expectativa é que sejam recuperados cerca de R$ 24 bilhões com o novo edital de negociações, que oferece descontos de até 70%. Além disso, espera-se um valor global de recuperação de R$ 50 bilhões. No entanto, esses valores são apenas estimativas iniciais e podem variar de acordo com cada tributo.

A renegociação de dívidas, além de proporcionar condições facilitadas para os devedores, é fundamental para garantir o resultado primário, que é um indicador importante para a saúde financeira do país.

Em resumo, o programa de renegociação de dívidas com a União oferece descontos de até 70% nos juros e multas, permitindo parcelamento em até 145 vezes. O programa leva em conta a capacidade de pagamento de cada contribuinte e busca estimular a regularização e a recuperação de recursos.

A renegociação é uma oportunidade para pessoas físicas e jurídicas quitarem suas dívidas e garantirem a estabilidade financeira.