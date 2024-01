GRANDE PRESENTE do Imposto de Renda para esta LISTA de CPFs sortudos é confirmado hoje (12/01)

O início de um novo ano traz consigo a preparação para a declaração do Imposto de Renda. Mas, para a alegria dos brasileiros, este ano traz uma novidade: algumas pessoas terão a sorte de receber um verdadeiro presentão do Imposto de Renda, ficando isentas do pagamento. Neste artigo, vamos explorar as novas regras para a declaração do Imposto de Renda 2024, quem estará isento e quais documentos são necessários para fazer a declaração.

Aumento da Faixa de Isenção

Uma das principais mudanças para a declaração do Imposto de Renda 2024 é o aumento da faixa de isenção. Antes, o limite para estar isento era de R$ 1.903,98. Agora, com as novas regras sancionadas pelo presidente Lula, o limite subiu para R$ 2.112,00. Essa mudança beneficiará cerca de 13,7 milhões de contribuintes, que não precisarão pagar o imposto.

Quem Deve Declarar o Imposto de Renda 2024?

Apesar do aumento da faixa de isenção, ainda existem condições em que a declaração do Imposto de Renda é obrigatória. Dentre os casos em que a declaração é necessária estão:

Recebimento de rendimentos tributáveis acima do limite de R$ 2.112; Recebimento de rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte acima do limite; Obtenção de receita bruta na atividade rural em valor acima do limite; Pretensão de compensar prejuízos da atividade rural deste ou de anos anteriores; Posse ou propriedade, em 31 de dezembro do ano-calendário, de bens ou direitos acima do limite; Obtenção de ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeito ao imposto; Opção pela isenção sobre a venda de imóveis, seguida de aquisição de outro em até 180 dias; Realização de operações em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas, acima do limite ou com ganhos líquidos sujeitos ao imposto; Mudança para a condição de residente no Brasil, em qualquer mês, e permanência nessa condição até 31 de dezembro do ano-calendário.

Como Fazer a Declaração do Imposto de Renda 2024?

A declaração do Imposto de Renda deve ser feita entre os meses de março e maio, através da plataforma da Receita Federal. Para facilitar o processo, os contribuintes podem utilizar a versão pré-preenchida, que contém informações já disponibilizadas por fontes pagadoras, como empresas e instituições financeiras.

Documentos Necessários para a Declaração



Agora que você sabe se precisa fazer a declaração do Imposto de Renda em 2024, é importante ter em mãos todos os documentos necessários para comprovar sua renda. Alguns dos principais documentos incluem:

Informes de rendimentos de instituições financeiras, como bancos e corretoras de valores; Informes de rendimentos de salários, pró-labore, distribuição de lucros, aposentadoria, pensão, entre outros; Informes de rendimentos de aluguéis de bens móveis e imóveis recebidos de pessoas jurídicas; Informações e documentos de outras rendas percebidas no exercício, como rendimento de pensão alimentícia, doações e heranças recebidas no ano; Resumo mensal do livro caixa com memória de cálculo do carnê-leão; Darfs de carnê-leão, caso você seja profissional autônomo e precise recolher o imposto por conta própria.

Critérios para Isenção do Imposto de Renda 2024

Mesmo que o contribuinte se enquadre nas regras de obrigatoriedade da declaração, existem alguns critérios que podem isentá-lo do pagamento do Imposto de Renda. Além da faixa de isenção, também estão dispensados da declaração:

Dependentes que tenham rendimentos, bens e direitos informados em outra declaração; Pessoas cujos bens tenham sido declarados pelo cônjuge ou companheiro; Pessoas acometidas por algumas doenças específicas, como AIDS, câncer, esclerose múltipla, entre outras.

Essas novas regras têm o objetivo de trazer maior progressividade ao Imposto de Renda, reduzindo a carga tributária para os contribuintes de menor renda. Agora é o momento de preparar a documentação necessária e ficar atento aos prazos para evitar multas da Receita Federal.