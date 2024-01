Grande susto na WWE: a transmissão ao vivo é interrompida depois que dois lutadores sofrem uma queda horrível

WWE (Entretenimento Mundial de Luta Livre) foi forçado a interromper uma transmissão ao vivo na noite passada após um terrível acidente envolvendo Teoria de Austin e Carmelo Hayes.

Os fãs temiam o pior, já que as duas estrelas do wrestling sofreram uma queda horrível da corda superior durante um Esmagar evento.

O retorno de Logan Paul na WWE mostra Kevin Owens cumprimentando-o com um socoTwitter

O árbitro ficou atento ao incidente e reagiu imediatamente encerrando a partida, que aconteceu na Pinnacle Bank Arena em Lincoln, Nebraska. Ambos Teoria e Hayes foram vistos deitados no chão do ringue em cenas preocupantes, após parecerem pousar na tela em seus pescoços.

O momento de parar o coração aconteceu quando Theory tentou aplicar um movimento Spanish Fly da corda superior em Hayes.

Porém, as cabeças dos dois lutadores já colidiram quando estavam nas cordas, e colidiram novamente após baterem na tela. Teoria, vestindo uma combinação verde, pareciam piorar quando o árbitro correu em seu auxílio.

Oficiais e médicos da WWE dirigiram-se ao ringue enquanto O parceiro de tag team da Theory, Grayson Waller, também entrou para verificar o colega, que não se movia no momento.

Desde então, WWE relatou que ambos sofreram uma concussão e confirmaram que ambos estão bem.

Em comunicado divulgado na sexta-feira, eles afirmam: “Após a partida desta noite no #SmackDown, @_Theory1 e @Carmelo_WWE foram avaliados quanto a lesões. Ambos sofreram contusões faciais e ficarão bem.”

WWE continua sendo um esporte perigoso

WWE organiza eventos com coreografias para o público se divertir, o que significa que, diferentemente do boxe e do MMA, a luta não é real.

Dito isto, acidentes acontecem – e isso não impede que ferimentos e, às vezes, mortes ocorram no ringue.

Um de seus atletas, Grande E, ficou com o pescoço quebrado após uma manobra envolvendo Ridge Holanda deu errado, enquanto Droz, nome verdadeiro Darren Drozdov, ficou paralisado em uma gravação do SmackDown em 1999. Mais tarde, ele faleceu devido a causas naturais em 2023.