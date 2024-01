Grupo Bimbo disponibiliza inúmeras vagas na virada de ano

O Grupo Bimbo, empresa especialista em panificação com mais de 60 anos de tradição, confiança e respeito ao consumidor, está com algumas vagas abertas no presente momento. Dito isso, antes de contar mais detalhes sobre o grupo, saiba quais são os cargos disponíveis:

Supervisor (a) de Segurança Patrimonial – Canoas – RS – Segurança Patrimonial;

Supervisor (a) de Segurança Patrimonial – Gravataí – RS – Segurança Patrimonial;

Supervisor (a) de Segurança Patrimonial – Porto Alegre – RS – Segurança Patrimonial;

Supervisor (a) de Segurança Patrimonial – Alvorada – RS – Efetivo;

Repositor (a) – Temporário – Mogi das Cruzes – SP – Atendimento;

Vendedor (a) – Pré Vendas (Temporário) – Mogi das Cruzes – SP – Venda Externa;

Ajudante de Expedição – Valinhos – SP – Distribuição, Recebimento e Expedição;

Ajudante de Produção – Mogi das Cruzes – SP – Produção;

Operador (a) de Caixa – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Ajudante de Expedição – Mogi das Cruzes – SP – Distribuição, Recebimento e Expedição;

Motorista Entregador Abastecedor- Mogi das Cruzes – SP – Engenharia Mecânica, Mecatrônica;

Supervisor (a) de Produção -Gravataí – RS – Produção;

Ajudante de Expedição – Jaraguá (Zona Norte) – São Paulo – SP – Distribuição, Recebimento e Expedição;

Ajudante de Produção – Mogi das Cruzes – SP – Produção.

Mais sobre o Grupo Bimbo

Falando com mais ênfase sobre o Grupo Bimbo, vale frisar que, com um portfólio de mais de 100 marcas de prestígio, suas marcas produzem em nível global mais de 10 mil tipos de produtos que diariamente fazem parte do seu dia a dia e de sua família.

Ao todo, são mais de 130 mil colaboradores espalhados entre 32 países e em 4 diferentes continentes. Conta hoje com uma das mais extensas redes de distribuição do mundo, superando mais de 52 mil rotas de vendas.

Chegou ao Brasil em 2001 e, desde então, faz parte da família brasileira por meio das marcas: Pullman, Plus Vita, Ana Maria, Nutrella, Crocantissímo e Rap10, fazendo a alegria de muitos lares brasileiros.

Veja quais são os principais benefícios

Assistência odontológica;

Seguro de Vida;

Assistência médica;

Vale-alimentação;

Vale-refeição;

Vale-transporte.



Você também pode gostar:

Como se candidatar em um dos cargos?

Como você já pôde verificar a lista de cargos do Grupo Bimbo, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar este link para ir automaticamente à página da InfoJobs.

Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Acesse agora mesmo o Notícias Concursos para se manter inteirado(a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil!