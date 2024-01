Grupo Capim Santo OFERECE EMPREGOS no Sudeste

O Grupo Capim Santo, embaixada da gastronomia brasileira contemporânea, referência internacional com o cardápio que oferece, está contratando novos colaboradores para preencher o seu time. Sendo assim, antes mesmo de falar mais sobre, consulte quais são as vagas disponíveis:

Assistente de Recursos Humanos – São Paulo – SP – Recursos Humanos (Generalista);

Produtor (a) de Eventos – São Paulo – SP – Gastronomia: Realiza planejamento e organização de eventos, contrata fornecedores, negocia prazos e pagamentos e acompanha os processos de compras de materiais e serviços;

Estagiário (a) em Gastronomia – São Paulo – SP – Gastronomia;

Assistente Administrativo -São Paulo – SP – Administração Geral;

Auxiliar de Estoque – São Paulo – SP – Estoque, Armazenagem, Depósito;

Jovem Aprendiz – São Paulo – SP – Administração Geral;

Nutricionista -São Paulo – SP – Enfermagem;

Ajudante de Cozinha – São Paulo – SP – Cozinha;

Auxiliar de Limpeza – São Paulo – SP – Limpeza;

Auxiliar de Cozinha -São Paulo – SP – Cozinha;

Analista Financeiro – São Paulo – SP – Finanças.

Mais sobre o Grupo Capim Santo

Falando mais sobre o Grupo Capim Santo, podemos frisar que, com mais de 20 anos de experiência em gastronomia, o Capim Santo oferece a todos os seus clientes um serviço de catering de altíssima qualidade, com cardápios elaborados sob medida para cada ocasião.

Além de contar com o respaldo de uma infraestrutura moderna e bem equipada, a empresa dispõe de uma equipe altamente qualificada, que trabalha com muito profissionalismo na hora de proporcionar pratos refinados e cheios de sabor.

Em resumo, trata-se hoje de uma indústria de gastronomia com um restaurante, um restaurante corporativo, uma operação de refeitório escolar com mais de 4mil alunos atendidos e o conhecido Buffet Capim Santo, onde realiza comemorações, mas também grandes eventos como convenções e camarotes. Por fim, conta também com o Instituto Capim Santo, onde tem o foco de capacitar pessoas em vulnerabilidade social a conquistar um primeiro emprego de ajudante no mundo gastronômico.

Veja os benefícios

Vale-transporte;

Assistência médica;

Seguro de Vida;

Convênio com Sesc;

Assistência odontológica;

Plano de Carreira;

Dentre outros.



Você também pode gostar:

O que fazer para se candidatar em uma das vagas?

Como a lista de cargos do Grupo Capim Santo já veio à tona, a candidatura ocorre de maneira tranquila e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página da InfoJobs. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Gostaria de manter inteirado (a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado (a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil? Acesse agora mesmo o Notícias Concursos!