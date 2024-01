Grupo Euro17 ABRE VAGAS de emprego; Saiba mais!

O Grupo Euro17, que atua no mercado de securitização, empréstimos, financiamentos, seguros, entretenimento, dentre outros, está com ótimas vagas de emprego disponíveis no presente momento. Quer dizer, antes de falar mais sobre, visualize quais são as opções em aberto:

Analista Comercial JR – Taboão da Serra – SP – Venda Externa;

Analista Comercial JR – Itaquera – São Paulo – SP – Venda Externa;

Analista Comercial – Brasília – DF – Venda Externa;

Analista Comercial – Centro – Rio de Janeiro – RJ -Venda Externa: Atendimento ao cliente presencial e por telefone (atendimento ativo). Ações de prospecção de clientes. Atuação com produtos bancários, com foco em crédito Pessoal. Manutenção de carteira de pessoa física. Realizar simulações de crédito via sistema de consulta;

Analista Comercial – Interlagos – São Paulo – SP – Venda Externa;

Analista de People Analytics Pleno – São Paulo – SP – Pesquisa, Desenvolvimento;

Analista de Sistema de Gestão Integrada Sênior – São Paulo – SP – Qualidade;

Auxiliar de Limpeza – Restaurante – São Paulo – SP – Limpeza;

Analista de Recrutamento e Seleção Pleno – São Paulo – SP – Recrutamento e Seleção;

Assistente de Operações Estruturadas – São Paulo – SP – Venda Externa;

Gerente de Negócios e Investimentos – Campinas – SP – Bancária;

Gerente de Negócios e Investimentos – São Paulo – SP – Bancária;

Gerente Comercial – Rio de Janeiro – RJ – Venda Técnica;

Assistente Comercial JR – São Matheus – São Paulo – SP – Venda Externa.

Mais sobre o Grupo Euro17

Contando mais sobre o Grupo Euro17, vale frisar que trata-se de uma empresa que conta com a credibilidade de profissionais qualificados, com mais de 30 anos de experiência de mercado. Oferece aos seus clientes e parceiros uma gama de serviços e produtos que contribuem com a sua jornada de conquistas e rentabilidade dos seus negócios.

A rede nasceu em São Paulo, no coração da Avenida Faria Lima e está em constante crescimento. Sua missão é sempre ir além, espalhando o azul pelos quatro cantos do Brasil.

Confira os benefícios:

Assistência médica e odontológica (Após 3 meses de contrato);

Vale Alimentação;

Vale Transporte;

Day off no dia do aniversário;

Seguro de vida;

Vale Refeição;

Parcerias de descontos para cursos superiores e cursos de extensão;

Auxilio Creche;

Parceria com escolas de idiomas com descontos.

O que é preciso para se candidatar em um dos cargos?



Você também pode gostar:

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa CLICAR NESSE LINK para ir automaticamente à página da InfoJobs.

Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar

Quer se manter inteirado(a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil? Acesse agora mesmo o NC!