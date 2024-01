Grupo MCassab CONTRATA no Sul, Sudeste e Nordeste do Brasil

O Grupo MCassab, empresa que atua em diversas áreas, está contratando profissionais para a sua área de Distribuição. Isto é, antes de falar mais sobre a companhia que atende ao mercado industrial fornecendo matérias-primas para Cosméticos, Limpeza Doméstica e Institucional, Farmacêutica, Veterinária, Alimentos e Bebidas, Química e Agrícola, veja quais são os cargos disponíveis:

Analista de Marketing Júnior – Redes Sociais – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista Desenvolvimento Produtos Júnior – Química Industrial – Jarinu – SP – Efetivo;

Banco de Talentos – Cachoeirinha – RS e São Paulo – SP – Banco de talentos;

Executivo (a) de Vendas Externo – Nutrição Humana (Atuação no Paraná) – Curitiba – PR – Efetivo;

Executivo (a) de Vendas Interno – Agribusiness – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Executivo (a) de Vendas Interno – Personal Care – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Executivo (a) de Vendas Interno – Químicos de Performance – Cachoeirinha – RS e Híbrido – Efetivo;

Executivo (a) de Vendas Interno – Químicos de Performance – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Vagas de Laboratório – Exclusivo para Pessoas Com Deficiência (PCD) – Jarinu – SP – Efetivo.

Mais sobre a MCassab

Sobre o Grupo MCassab, é interessante frisar que são mais de 90 anos de história da empresa no mercado, com seis grandes áreas de atuação: Distribuição (Produtos Químicos), Nutrição e Saúde Animal, Nutror®, Consumo (Lojas LEGO e Spicy), Pescados e Investimentos Imobiliários.

No geral, está presente nas grandes capitais do Brasil e também possui filiais na Argentina, China, Colômbia e Paraguai. Por fim, se juntarmos todas as empresas do Grupo MCassab, são mais de 1.800 colaboradores diretos.

Com experiência de anos de atuação, sempre foi pautada por investimentos em novas tecnologias e soluções estratégicas para o mercado, promovendo o propósito de ajudar a alimentar o mundo de forma segura, acessível e sustentável.

Por fim, a MCassab acredita na diversidade como meio para promover uma sociedade mais inclusiva e como forma de fortalecer seu Ambiente Inovador. Portanto, seus processos seletivos contemplam a todos e todas, sem nenhum tipo de discriminação.

O que é necessário para realizar a sua candidatura?



Agora que as vagas da MCassab já foram expostas, você só precisa CLICAR NESSE LINK para ir automaticamente à página da Gupy. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar. Isto é, benefícios, horário de trabalho e modelo de contratação.

