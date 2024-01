Grupo Muralha ABRE mais de 35 VAGAS; Conheça os cargos!

O Grupo Muralha, empresa especializada em soluções personalizadas em Segurança Patrimonial, Pessoal, Portaria, Facilities, Limpeza e Conservação, está com inúmeras oportunidades de emprego disponíveis. Quer dizer, se você está buscando um novo trabalho, consulte quais são os postos em aberto:

Auxiliar de Serviços Gerais – São Paulo – SP – Limpeza;

Auxiliar de Manutenção Predial – São Paulo – SP – Manutenção em Geral;

Auxiliar de Limpeza – AAC – SBC – São Bernardo do Campo – SP – Limpeza;

Porteiro (a) – Campo Belo, Jabaquara e Aeroporto – São Paulo – SP – Portaria;

Vigilante Líder – Santo André – SP – Segurança Patrimonial: Rondas em Condomínios e Gestão da Equipe. Controlar a movimentação de pessoas, veículos e materiais, vistoriando veículos, pessoas, bolsas e sacolas (quando necessário e se solicitado pelo cliente), visando garantir a integridade do patrimônio. Comunicar-se utilizando todos os meios de comunicação disponíveis em seu posto de trabalho;

Controlador (a) de Acesso – Região de Perdizes – São Paulo – SP – Portaria;

Recepcionista – Cerqueira Cesar – São Paulo – SP – Recepção;

Porteiro (a) – Santo André – SP – Portaria Residencial;

Auxiliar de Limpeza – AAC – Perdizes – São Paulo – SP – Limpeza;

Auxiliar Administrativo de Monitoramento – São Caetano do Sul – SP – Rastreamento, Monitoramento;

Encarregado (a) de Condomínio – Vila Madalena – São Paulo – SP – Zeladoria;

Vigilante – Reserva Técnica – São Caetano do Sul – SP.

Mais sobre o Grupo Muralha

Dando mais informações sobre o Grupo Muralha, podemos frisar que a empresa está atuando no mercado desde 1993. É formado pelas empresas Muralha Segurança e Muralha Facilities e tem como foco o atendimento das necessidades de seus clientes, nos diversos segmentos do mercado.

Fazem parte da área de atuação os serviços de Segurança Patrimonial, Pessoal, Portaria, Bombeiro Civil, Recepção, Limpeza, Telefonia, Manutenção, Jardinagem e outros. O Grupo Muralha se destaca no setor de facilities, por possuir gestão estratégica com serviços personalizados, oferecendo ao cliente o melhor custo benefício em prestação de serviço.

O que é necessário para se candidatar?

Agora que as vagas do Grupo Muralha já foram expostas, você só precisa CLICAR NESSE LINK para ir automaticamente à página da InfoJobs. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar. Isto é, benefícios, horário de trabalho e modelo de contratação.

Se você estiver interessado em ficar sabendo das vagas de empregos disponíveis pelo Brasil e das principais notícias do território nacional, tudo o que você precisa fazer é só ficar de olho no nosso site!