Grupo Prive ABRE VAGAS para Atendente, Camareira e mais!

O Grupo Prive, grupo nacional nos ramos de Hotelaria, Entretenimento, Empreendimentos, Investimentos, Cotas Imobiliárias, Participações e Incorporações, está com ótimas possibilidades de emprego disponíveis. Isto é, vale a pena conferir quais são as opções em aberto no presente momento:

Assistente Administrativo (CONCIERGE PRAIAS DO LAGO ECO) – Caldas Novas – GO – Associado;

Assistente Administrativo I Financeiro – Caldas Novas – GO – Efetivo;

Atendente de Boutique – ILHAS DO LAGO ADM – Caldas Novas – GO – Efetivo;

Atendente Geral – ILHAS DO LAGO ADM – Caldas Novas – GO – Efetivo: Prestar atendimento ao cliente, externo e interno, oferecendo os serviços de alimentos e bebidas;

Atendente – PRAIAS DO LAGO – Caldas Novas – GO – Efetivo;

Camareira (a) – Caldas Novas – GO – Efetivo: Responsável pela limpeza, arrumação e organização de locais e conservação do ambiente. Organização, limpeza e higienização dos apartamentos, identificação e controle das saídas, atendimentos, substituições de roupas e acessórios da UH;

Líder de A&B -PRAIAS DO LAGO ADM – Caldas Novas – GO – Efetivo;

Maître I – Choperia Boulevard – Caldas Novas – GO – Efetivo;

Monitor (a) de Lazer e Entretenimento – Caldas Novas – GO – Efetivo;

Supervisor (a) de Áreas – PRAIAS DO LAGO – Caldas Novas – GO – Efetivo.

Mais sobre o Grupo Prive

Falando mais especificamente sobre o Grupo Prive, é legal frisar que a rede tem muito orgulho da sua história hoteleira. Não à toa, está há 50 anos presentes na vida de muitas famílias, criando preciosos momentos de alegria, união e lazer. A rede oferece momentos de férias inesquecíveis a milhares de pessoas todos os dias.

Em relação a ambiente de trabalho no Grupo Prive, vale frisar que a empresa investe nas pessoas, que constroem diariamente, um ambiente leve, dinâmico e descontraído, reconhecido por seus colaboradores como a 6ª melhor empresa para se trabalhar no centro-oeste em 2022. Em Caldas Novas, trata-se da primeira empresa do Ranking GPTW.

Por fim, um dos lemas do Grupo Prive é promover oportunidades, incentivar o crescimento profissional e nutrir uma cultura dinâmica e inovadora, com equipes determinadas a realizarem sonhos de férias para todos!

Veja mais sobre como se candidatar

Como você já pôde verificar a lista de cargos do Grupo Prive, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa ACESSAR ESTE LINK para ir automaticamente à página da Gupy.



Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

