Grupo Rosset ABRE VAGAS vagas efetivas e para ESTÁGIO

O Grupo Rosset, o maior fabricante de tecidos com elastano da América Latina, e um dos maiores do setor têxtil do mundo, está com ótimas vagas de emprego disponíveis na capital paulista. Dessa forma, antes de falar mais sobre o grupo que se destaca pela inovação, alta tecnologia e tendências de moda, veja quais são as oportunidades abertas:

Analista de E-commerce Júnior – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Google Ads SR – São Paulo – SP – Efetivo;

Assistente de Estilo – São Paulo – SP – Efetivo;

Assistente de Mídia Paga – São Paulo – SP – Efetivo: Apoiar na configuração e implementação de campanhas no Google Ads e Meta Ads. Aprender e aplicar as melhores práticas de otimização de campanhas. Auxiliar na criação de relatórios e apresentações do setor. Manter-se atualizado sobre as melhores práticas de mídia paga;

Banco de Talentos – Costureiras – Confecção – São Paulo – SP – Banco de talentos;

Especialista de Processo – Guarulhos – SP – Efetivo;

Estagiário (a) de Estilo – São Paulo – SP – Efetivo.

Mais sobre o Grupo Rosset

Dando mais detalhes sobre o Grupo Rosset, vale a pena destacar que trata-se de uma referência no setor têxtil em todo o planeta. De modo geral, o grupo atua em todos os tipos de malharia, utilizando sempre as mais modernas máquinas para atender por completo os segmentos de praia, lingerie e fitness.

Ao todo, são 14 modernas fábricas que recebem constante investimento para inovação tecnológica e sustentabilidade, com estações de tratamento de água e esgoto. Sem falar do rígido controle com metas de redução de: energia elétrica, energia térmica, água (inclusive com osmose reversa), carga orgânica (VOCs) e resíduos sólidos.

No quesito estamparia, a Rosset é líder de mercado com a Salete, que possui um parque industrial diversificado, com máquinas para estampar a quadro e rotativas de alta performance. Isto é, já deu para notar que estamos falando de um grupo consolidado. Então, não perca tempo e se candidate agora mesmo!

Como efetivar a sua inscrição em uma das vagas?

Como você já pôde verificar a lista de cargos do Grupo Rosset, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar este link para ir automaticamente à página da Gupy.



Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

