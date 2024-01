Grupo UOL está contratando pessoas de forma presencial e HOME OFFICE

O UOL, famoso grupo que trata-se da maior empresa de conteúdo, serviços e produtos digitais do país, está contratando novas pessoas para compor a sua equipe. Isto é, antes mesmo de falar mais a respeito do grupo, vale a pena consultar a lista de oportunidades disponíveis:

Analista de Gestão de Acessos Pleno – São Paulo – SP – Efetivo: Desenvolver e implementar políticas de gestão de acessos, garantindo conformidade com normas e regulamentações de segurança. Avaliar e classificar níveis de acesso com base nas necessidades dos usuários e nas políticas organizacionais;

Analista de Gestão de Acessos Sr. – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Operações Jr. – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Analista de Redes (Trainee) – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo: Administrar, implementar, customizar e dar manutenção em redes de comunicação e seus respectivos serviços. Administrar, manter e atualizar configurações, parâmetros, IOs e microcódigos dos elementos de rede (switch e router);

Especialista em Redes – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Gerente de Operações (Infraestrutura) – São Paulo – SP – Efetivo: Liderar e supervisionar as operações diárias, garantindo a eficácia dos processos de acordo com as práticas do ITIL (Information Technology Infrastructure Library). Gerenciar estrategicamente a equipe, fornecendo orientação, treinamento e apoio necessários para a excelência operacional. Assegurar a segurança, integridade e disponibilidade dos sistemas operacionais Windows e Linux.

Contando mais a respeito do UOL, é importante frisar que as vagas acima são para trabalhar na Edge.UOL, empresa de tecnologia que desafia seus clientes a todo momento com o intuito de modernizar a infraestrutura com conceitos inovadores de edge computing, cloud híbrida, operação autônoma, cibersegurança e multiconectividade.

Em resumo, a companhia faz parte do Grupo UOL, uma empresa 100% brasileira, pioneira na internet e que revoluciona o universo digital desde 1996. Seu propósito é entregar serviços diferenciados, oferecendo uma experiência híbrida única, ao conectar tecnologias, cargas de trabalho, independentemente da distância, com latência ultrabaixa, desempenho e resiliência.

Como você já pôde verificar a lista de cargos do Grupo UOL, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa ACESSAR ESTE LINK para ir automaticamente à página da Gupy.

Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.



