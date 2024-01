Guia prático para utilizar o app do CadÚnico e acessar os benefícios sociais

O Ministério da Cidadania lançou o aplicativo CadÚnico com o objetivo de simplificar a inclusão de famílias de baixa renda nos programas sociais governamentais.

Por meio dessa ferramenta, é viável realizar o cadastro, atualizar dados e monitorar o progresso dos benefícios sociais.

Segue o guia passo a passo:

1. Efetue o download do aplicativo CadÚnico em seu smartphone ou tablet, disponível gratuitamente na Google Play Store para dispositivos Android e na App Store para dispositivos iOS.

2. Inicie o aplicativo e clique em “Iniciar”.

3. Escolha a opção “Realizar cadastro” se for o primeiro acesso ou “Atualizar cadastro” se já estiver cadastrado.

4. Complete todos os campos com suas informações pessoais, mantendo os documentos em mãos para um preenchimento preciso.

5. Clique em “Concluir” e aguarde a confirmação do cadastro ou atualização.

Além disso, é crucial atualizar os dados sempre que houver alterações na situação familiar ou socioeconômica, conforme necessário.



Inclusão no CadÚnico

Essa iniciativa do governo federal proporciona assistência financeira a famílias de baixa renda e a inclusão no CadÚnico é o ponto de partida para acessar diversos programas sociais, como Bolsa Família, Tarifa Social de Energia Elétrica, Isenção em Concursos Públicos, entre outros.

Portanto, o CadÚnico é uma ferramenta essencial para famílias de baixa renda em busca dos benefícios sociais oferecidos pelo Governo Federal.

Benefícios Especiais para Idosos

Com o objetivo de facilitar o acesso a benefícios sociais, o Governo Federal instituiu o CadÚnico, assegurando a inclusão dos idosos nesse recurso. Essa demografia também tem direito a benefícios específicos proporcionados pelo Cadastro Único, programa criado pelo governo para coletar dados e possibilitar a inscrição em variados programas sociais.

Os benefícios exclusivos para idosos no CadÚnico incluem o Bolsa Família, que visa auxiliar famílias em situação de pobreza, oferecendo uma ajuda de até R$ 600 mensais para idosos carentes. Para se qualificar, a renda familiar deve ser de no máximo R$ 218 por pessoa.

Além disso, o Benefício de Prestação Continuada (BPC) destina-se a idosos acima de 65 anos em situação de vulnerabilidade, proporcionando um salário mínimo (R$ 1.412). Para receber esse benefício, é necessário comprovar que a renda por pessoa da família corresponde a 1/4 do salário mínimo vigente.

Inscrição no CadÚnico

A solicitação desses benefícios requer a inscrição no CadÚnico. Para o BPC, é necessário realizar um pedido no INSS, podendo ser feito presencialmente em uma agência ou através do aplicativo Meu INSS, disponível para Android e iOS. Recomenda-se que, durante o processo, os idosos sejam orientados por assistentes sociais para conhecerem todos os benefícios a que têm direito, assegurando o pleno aproveitamento das opções de auxílio disponíveis.

A inscrição no CadÚnico exige que o idoso resida no território brasileiro, tenha uma renda mensal de, no máximo, meio salário mínimo por pessoa na família, possua gestantes, crianças ou adolescentes até 17 anos incompletos na família, e seja beneficiário de programas sociais do governo federal, como o próprio Bolsa Família.

Portanto, os interessados podem realizar essa inscrição presencialmente no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) ou através do site Meu CadÚnico.

Contudo, após a inscrição, a família é avaliada pelo CadÚnico e, se aprovada, é incluída em programas sociais federais. Manter as informações atualizadas no Cadastro Único é crucial, pois qualquer alteração pode impactar a continuidade do recebimento dos benefícios sociais.

Em suma, os avanços do CadÚnico e a inclusão de benefícios especiais para idosos representam uma conquista significativa para essa população em vulnerabilidade social, proporcionando mais dignidade e qualidade de vida a milhares de idosos brasileiros.