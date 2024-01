Gypsy Rose Blanchard gosta de show da Broadway de ‘Harry Potter’ à noite

A cigana Rose Blanchard decidiu absorver um pouco da alta cultura no sábado à noite, indo a um show da Broadway… um com um significado pessoal especial.

A polêmica ex-presidiária chegou à Big Apple com seu marido Ryan Scott Anderson, e os dois se apressaram para fazer a cortina de “Harry Potter e a Criança Amaldiçoada”.

A noite divertida do casal contrasta fortemente com os detalhes angustiantes que surgem em sua nova série documental Lifetime.

Gypsy revelou recentemente que foi violenta com sua mãe antes de ela e seu então namorado Nicholas Godejohn planejarem seu assassinato.

Os registros médicos de Dee Dee mostram que ela foi tratada por um ferimento causado por uma arma de chumbo… mas ela disse que um homem a roubou e atirou em um estacionamento do Walmart.

Desde que saiu da prisão no final do mês passado, Gypsy tem vivido uma vida muito emocionante, dando entrevistas para “Good Morning America” ​​​​e “The View” enquanto também aproveita as tarefas diárias… como comprar sapatos e pegar fast food.