Gypsy Rose Blanchard ofereceu emprego em clube de strip após ser libertada na prisão

Dream Girls Detroit enviou uma oferta de emprego para Gypsy… o clube quer mostrar que está lá para ajudar as pessoas que entraram em conflito com a lei após o confinamento.

O gerente geral do clube, Dan Guilhermediz: “Somos solidários com todos que estão demonstrando apoio a Gypsy Rose enquanto ela embarca em sua nova vida” … adicionar o dinheiro que ela pode ganhar irá ajudá-la a “obter as ferramentas necessárias para poder viver uma vida de qualidade no mundo real.”