Gypsy Rose quer conselhos de Kim Kardashian sobre reforma penitenciária

Cigana Rose Blanchard quer se encontrar com Kim Kardashian para discutir a reforma penitenciária … e embora uma reunião ainda não tenha acontecido, fomos informados de que Gypsy ainda quer escolher o cérebro de Kim.

Fontes próximas a Gypsy disseram ao TMZ … ela está aberta para trabalhar com Kim e sente que eles se encaixam bem por causa de sua experiência com o sistema de justiça e do trabalho de Kim na reforma penitenciária.

Nossas fontes dizem que Gypsy acha que Kim poderia fornecer orientação sobre como navegar em sua nova plataforma nas redes sociais e usar sua voz para promover mudanças reais e avançar em seu trabalho de defesa de direitos.

Lembre-se… Gypsy tuitou para Kim em novembro, quando ela ainda estava presa, agradecendo a Kim por recomendar um documentário da HBO sobre seu caso e dizendo: “talvez devêssemos unir forças para fazer mudanças reais no sistema de justiça.

Desde A libertação do ciganonossas fontes dizem que Gypsy não entrou em contato com Kim e KK não entrou em contato com ela… mas fomos informados de que a porta está aberta para eles se encontrarem no futuro.

Quando Gypsy gritou com Kim nas redes sociais, algumas pessoas a acusaram de estar faminta por atenção… mas nossas fontes dizem que GRB realmente deseja usar sua plataforma para a reforma penitenciária, e é algo em que ela se concentrará ao iniciar sua nova vida depois prisão. Kim é uma das poucas pessoas que Gypsy segue, mas KK não está seguindo de volta no momento.

Kim foi quem realmente deu o pontapé inicial aqui … alguns anos atrás, ela destacou o documento da HBO de 2017 de Gypsy, ‘Mommy Dead and Dearest’, em uma lista de documentários sobre crimes verdadeiros que ela recomendou a seus seguidores.

Gypsy já viu seus planos de ver Taylor Swift em um jogo de futebol efervescerentão será interessante ver se ela faz algo acontecer com Kim.

