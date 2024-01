Há vagas para perito! Concurso Polícia Científica anuncia edital com salários de R$ 21 MIL

Confira os requisitos do concurso Polícia Científica

O concurso Polícia Científica é uma grande oportunidade para quem deseja seguir carreira de segurança pública. Vale lembrar que os salários são excelentes.

Veja tudo aqui.

Concurso Polícia Científica

Foi divulgado o aguardado edital do concurso público da Polícia Científica do Paraná, oferecendo 30 vagas para o cargo de perito. Os aprovados terão um salário inicial atrativo, podendo chegar a até R$21 mil.

Diversidade de Oportunidades em 13 Áreas Especializadas

As 30 vagas estão distribuídas em 13 áreas distintas da Perícia estadual. Os candidatos podem concorrer nas seguintes áreas:

Área de Psiquiatria;

Área de Medicina;

Área de Engenharias e Tecnologias da Informação;

Área de Biologia, Bioquímica e Biotecnologia;

Área de Química;

Área de Geologia;

Área de Medicina Veterinária;

Área de Fonoaudiologia.

Todos os cargos exigem nível superior na especialidade desejada. A carga horária semanal varia entre 20 e 40 horas, sendo a exceção a Área 1 (Medicina com especialização em Psiquiatria), com carga horária de 20 horas semanais.



Você também pode gostar:

A remuneração para a carga horária de 20 horas semanais será de R$14.761,55. Para as carreiras com carga horária de 40 horas semanais, o salário inicial do aprovado atingirá R$21.087,93.

Cronograma do concurso Polícia Científica

Os candidatos enfrentarão um processo seletivo abrangente, composto por sete etapas:

Prova objetiva;

Prova discursiva;

Teste de Aptidão Física (TAF);

Avaliação psicológica;

Investigação social;

Inspeção de saúde;

Prova de títulos.

As provas objetivas e discursivas estão agendadas para o dia 21 de abril, marcando o início das avaliações para os candidatos do concurso Polícia Científica PR.

Provas Objetivas concurso Polícia Científica

As aguardadas provas objetivas e discursivas do concurso Polícia Científica PR estão programadas para serem aplicadas no dia 21 de abril. Os candidatos enfrentarão uma prova objetiva composta por 80 questões, cada uma apresentando cinco alternativas (A, B, C, D e E), com apenas uma alternativa correta.

A prova objetiva totalizará 80 pontos, e a aprovação requer o atendimento aos seguintes critérios:

a) Obtenção mínima de 15 pontos na prova de Conhecimentos Gerais; b) Obtenção mínima de 25 pontos na prova de Conhecimentos Específicos; c) Alcançar, no mínimo, 40 pontos no total da prova objetiva.

Áreas de Conhecimento Avaliadas

Os candidatos enfrentarão questões que abrangem diversas áreas de conhecimento, distribuídas da seguinte forma:

Língua Portuguesa: Quatro questões.

Direito Aplicado: Nove questões.

Raciocínio Lógico e Científico: Cinco questões.

Informática: Cinco questões.

Legislação Especial: 12 questões.

Noções de Criminalística e Medicina Legal: Cinco questões.

Tópicos de Conhecimentos Específicos da Área Desejada: 40 questões.

Veja mais sobre as atribuições do cargo do concurso Polícia Científica.

Atribuições

O perito da Polícia Científica do Paraná desempenha uma função vital na investigação criminal, utilizando conhecimentos técnicos e científicos para fornecer informações e provas essenciais à elucidação de crimes. Suas responsabilidades incluem a realização de perícias em locais de crime, coleta e preservação de evidências, e a aplicação de técnicas científicas na análise de vestígios como impressões digitais, DNA, armas de fogo e substâncias químicas.

Além disso, o perito é responsável pela elaboração de laudos técnicos, apresentando os resultados das análises de forma conclusiva e embasada em evidências científicas. Sua atuação se estende à análise de documentos relacionados a casos criminais, colaboração estreita com as forças de segurança, possibilidade de testemunho em juízo explicando métodos e resultados, e participação em treinamentos para manter-se atualizado sobre técnicas e tecnologias forenses.

A colaboração interdisciplinar é fundamental, envolvendo trabalho conjunto com outros profissionais da área forense, como médicos legistas e investigadores criminais. A manutenção do sigilo profissional em relação às informações obtidas durante as perícias é uma premissa fundamental.

Os peritos da Polícia Científica contribuem significativamente para a busca pela verdade em investigações criminais, auxiliando na construção de casos sólidos e fornecendo suporte técnico essencial ao sistema de justiça. Cada área de especialização, conforme mencionada no edital do concurso, representa um campo específico de atuação dentro desse amplo espectro de responsabilidades forenses.