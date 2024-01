Haaland é o claro favorito ao prêmio ‘The Best’ 2023, à frente de Messi e Mbappe

Ón Segunda-feira à noite em Londres, FIFA apresentará os prêmios para os melhores do mundo futebol para a temporada 2022-23.

O melhor tem Erling Haaland como favorito ao prêmio masculino, embora, como nos dizem da Inglaterra, o norueguês possa não vir a Londres, por isso surgiram rumores sobre quem será o vencedor final.

Em primeiro lugar, cabe esclarecer que, quanto aos homens, ‘The Best’ 2023 julga o período de 19 de dezembro de 2022 (um dia após a final da Copa do Mundo no Catar) a 20 de agosto de 2023, portanto não inclui o que aconteceu na citada Copa do Mundo de 2022 vencida por Lionel Messi e Argentina, o que o tornou o vencedor indiscutível da Bola de Ouro 2023 concedida pela ‘France Football’.

Falando nisso, o agora ferido Cidade de Manchester atacante, é o grande favorito a essas novas premiações.

Até porque conquistou a tripla com o Man City (Liga dos Campeões, Premier League e FA Cup), além da Supertaça contra Sevilhaalém de vários prêmios individuais que vão desde a Chuteira de Ouro Europeia em 22-23, até o ‘pichichi’ do último Liga dos Campeões.

Kylian Mbappécom o seu Liga 1 medalha dos vencedores em 22-23, e Messicom a mesma Ligue 1 pelo PSG, mais a Copa das Ligas com o Inter Miami (vencida em 20 de agosto), não superam Haaland, mas sua possível ausência abriu especulações.

Quem deve ganhar o prêmio The Best da FIFA

Erling Haaland (Man City)

Chuteira de Ouro Europeia (36 gols); Vencedor triplo da Liga dos Campeões, Premier League e FA Cup (53 gols e nove assistências em toda a temporada); Jogador do Ano da Premier League 22-23; Artilheiro da Liga dos Campeões (12 gols); e vencedor da Supertaça Europeia (vencida contra o Sevilla).

O Mundial de Clubes conquistado em dezembro de 2023 não se enquadra no prazo.

Lionel Messi (PSG-Inter Miami)

Campeão da Ligue 1 (16 gols e 16 assistências… e 21 gols e 20 assistências no total da temporada); e Copa das Ligas com o Inter Miami, onde foi MVP e artilheiro do torneio.

Kylian Mbappé (PSG)

Campeão da Ligue 1 e artilheiro (29 gols).

‘O melhor’ treinador

Outros prêmios também serão decididos.

Treinador do Manchester City Pep Guardiola provavelmente será eleito o melhor técnico, corroborando a tripla conquista do City, que também terá vários titulares regulares na suposta gala XI da FIFPRO da temporada passada. Pep terá Simone Inzaghi (finalista da Liga dos Campeões com o Inter) e Luciano Spalletti (vencedor do Scudetto com o Napoli) como rivais.

Outros prêmios

‘O Melhor’ Goleiro estará entre os do Brasil Ederson (Homem Cidade); da Bélgica Thibaut Courtois (Real Madrid); e Marrocos Yassine Bono (Sevilha-Al-Hilal).

Também será entregue o Prêmio FIFA Puskas para o melhor gol. Um belo chute de bicicleta de fora da área Guilherme Madruga (Botafogo); uma rabona por Nuno Santos (Sporting CP); e uma ótima foto de Júlio Enciso (Brighton) são os três golos nomeados. Mas isso não é tudo. Também serão homenageados os melhores times FIFPRO da temporada, o prêmio Fairplay e o prêmio de melhor torcedor.

Diferenças com a Bola de Ouro

Os dois prêmios coincidiram durante seis edições (2010 a 2015) e aí foi único: FIFA Ballon d’Or.

Agora são dois prêmios. A diferença é quem entrega o prêmio. A Bola de Ouro é concedida pela revista ‘France Football’ com um júri composto por jornalistas de todos os países do mundo; o ‘The Best’ é escolhido de outra forma.

Sistema de votação

Primeiro, um grupo de especialistas da FIFA e partes interessadas externas faz uma primeira selecção de candidatos, na qual cada membro escolhe os seus três jogadores, treinadores e guarda-redes favoritos para serem “Os Melhores”.

Depois passa para uma segunda fase, na qual estão envolvidos esses quatro grupos com 25% do poder cada: capitães das 211 seleções do mundo; treinadores das 211 equipes; um jornalista de cada país membro da FIFA; e torcedores por meio de votação no site da FIFA.