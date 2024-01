EUnotável Rodada Curinga desempenho, Notas de búfalo quarterback Josh Allen demonstrou por que ele é o favorito para o prêmio de Jogador Mais Valioso deste ano. Contra o Pittsburgh Steelers, Allen completou 21 passes para 203 jardas, marcando três touchdowns sem nenhuma interceptação. Sua destreza não se limitava ao ar; ele também adicionou 74 jardas corridas e outro touchdown às suas estatísticas impressionantes.

O jogo, que foi crucial para o Contas‘jornada dos playoffs, ficou ainda mais especial com a presença da atriz Hailee Steinfeld no Estádio Highmark. Conhecida por seu papel em “True Grit”, Steinfeld foi vista no meio da multidão ao lado de Paige Buechele, esposa do quarterback do time de treino do Bills, Shane Buechele.

A presença deles parecia um amuleto da sorte, pois Búfalo chegou à vitória, marcando um confronto da Rodada Divisional com o Chefes de Kansas City. Este próximo jogo marca outro capítulo na Chefes de contas saga dos playoffs, seu terceiro encontro pós-temporada em quatro temporadas. Shane Buechele, que anteriormente apoiou Chefes‘ estrela Patrick Mahomes, tem uma conexão única com ambas as equipes.

O apoio contínuo de Hailee Steinfeld a Josh Allen

Steinfeld, uma notável apoiadora de seu namorado Allen e dos Bills, foi vista em vários jogos nesta temporada, incluindo uma vitória crucial na Semana 16 sobre o Carregadores de Los Angeles no Estádio SoFi. Sua participação nesses jogos gerou rumores, especialmente depois que ela foi vista usando um anel, levando a especulações sobre seu relacionamento com Allen.

A dedicação da atriz estendeu-se à viagem a Londres para o Contas‘jogo contra o Jaguares de Jacksonville, onde ela foi vista com o piloto de Fórmula 1 Daniel Ricciardo. Com o Bills recebendo o Chiefs em Buffalo, os fãs esperam que seu apoio possa ajudar a reverter o resultado dos jogos anteriores dos playoffs, que foram perdidos em Estádio Arrowhead de Kansas City.

A conexão de Allen com Steinfeld começou a ganhar as manchetes em maio de 2023, após o encontro em Nova York. Fontes confirmaram seu relacionamento logo depois. Este cruzamento de celebridades adiciona outra camada de emoção ao Chefes-Bills saga, com Taylor Swift há rumores de que ele estaria presente para apoiar o jogador do namorado Chiefs, Travis Kelce, em Buffalo.