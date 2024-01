Haliburton, do Pacers, consegue 18 assistências em 25 minutos – qual é o recorde da NBA para um único jogo?

Tyrese Haliburton e a Pacers de Indiana ter o ataque número 1 na NBA. Entrando no jogo de sexta-feira contra o Falcões de Atlantao Marcapassos estavam calculando a média 126,9 pontos por jogo e 122,8 pontos por 100 posses — números que receberam um impulso depois Indiana demolido Atlanta 150-116 em Casa de campo de Gainbridge.

Haliburton teve mais uma grande noite com o rock, gravando 18 assistências em apenas meio minuto de jogo – menos de uma semana depois que o jogador de 23 anos desabafou 23 assistências em uma vitória sobre o Knicks de Nova York. É o terceiro jogo com mais de 18 assistências para Haliburton desde Natal – e a mais recente indicação de que ele é o único jogador da NBA que pode atingir o recorde legítimo de assistências em um único jogo.

Quem detém o recorde da NBA de assistências em um único jogo?

Haliburton está dando ao recorde uma corrida pelo seu dinheiro – e embora ele lidere a NBA em total de assistências e assistências por jogo, o AssociaçãoO recorde de assistências de todos os tempos em um único jogo ainda pertence a Scott Skiles.

Aula de esqui‘marca de 30 assistências em um jogo é aquele que resistiu ao teste do tempo – foi definido em 30 de dezembro de 1990 e não foi seriamente desafiado no século XXI. Rajon RondoO jogo de 25 assistências para Nova Orleans em dezembro de 2017 é o mais próximo que qualquer passador chegou do recorde de Skiles, mas Haliburton – que tem 18 assistências ou mais em três de seus últimos cinco jogos – é uma escolha tão boa quanto qualquer outra para eventualmente reivindicar o recorde de assistências para si mesmo.

“Compartilhar é se importar”

Nenhum armador da NBA adota a mentalidade de “compartilhar é cuidar” como Haliburton. Ele está a caminho de se tornar o primeiro jogador desde 1995 registrar mais de 1.000 assistências totais em uma temporada, e já faz mais tempo – 1992 – já que a NBA teve uma média de 13 assistências ou mais por jogo. Mas o Pacers All-Star está bem posicionado para se tornar o passador mais prolífico que a liga já viu em três décadas.

Ao todo, Haliburton contribuiu na sexta-feira com 36 por cento do total de assistências dos Pacers – um recorde da franquia 50 assistências em 60 gols marcados. Foi a sexta vitória consecutiva dos Pacers e seu terceiro jogo nesta temporada com pelo menos 150 pontos marcados – um total que parecia incompreensível para um time da NBA alcançar há 10 anos.