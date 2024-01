Halle Bailey aparece em um minúsculo biquíni amarelo poucas semanas depois de dar à luz o filho Halo

Halle Bailey parecia fantástica poucas semanas após o nascimento de seu primeiro filho, enquanto mostrava um vídeo dela parecendo magra e curvilínea.

O clipe foi carregado no Instagram e foi pensado para ser de suas férias no Havaí, há várias semanas, e chega pouco depois de ela dar à luz seu filho, Halo, em 6 de janeiro com o rapper. DDG.

As lágrimas fluem enquanto Halle Bailey conta uma emocionante história de amor sobre DDGParker Johnson

O nascimento foi um choque para os fãs depois que ela garantiu que manteria uma gravidez ultrassecreta, embora alguns fossem especulativos devido à sua escolha de usar roupas largas, como casacos grandes, em público.

Ela usava colar prateado, pulseira e unhas rosa enquanto vestia o biquíni amarelo que subia até o quadril e era complementado com uma gravata na frente, enquanto usava uma maxi saia preta na cintura com o biquíni por cima.

“Quer dizer, foi um pouco [stressful]”, admitiu Bailey em uma sessão de perguntas e respostas no Snapchat com os fãs. “Mas, honestamente, fiquei longe de todas as mídias sociais. Eu realmente tentei me manter são e bem.

“Eu diria, é ótimo que você saiba, mas vou apenas relaxar. É maravilhoso se você me apoiar, e se não, tudo bem também. Espero que você tenha uma vida maravilhosa.”

DDG esteve presente no nascimento

O rapper DDG, nome verdadeiro Darryl Dwayne Granberry Jr.., garantiu que ele estava com sua namorada quando ela deu à luz seu primeiro filho juntos.

Tornado popular por meio de seus vídeos no YouTube, o criador do conteúdo compartilhou um vídeo dele reagindo ao nascimento de Halo.

Ele estava na sala naquele momento como Bailey estava sendo incentivado a empurrar pelos médicos e usava uma máscara médica enquanto a equipe contava até 10 junta. Ele se recusou a mostrar a sua parceira durante seus esforços.

Halo pode ser o primeiro nascimento entre o par depois Bailey disse anteriormente que queria ter uma família grande com vários filhos.