Harry Kane prevê os campeões dos Playoffs da NFL e do Super Bowl; despreza os dois irmãos Kelce

Começam os playoffs da NFL neste fim de semana, com Rodada Curinga ao virar da esquina com alguns jogos emocionantes pela frente. Com o NFL agora é uma marca reconhecida mundialmenteestrelas de outros esportes estão prestando mais atenção do que nunca, e um dos melhores jogadores do futebol está fazendo previsões para os playoffs deste ano.

O atacante inglês Harry Kane, do time alemão Bayern de Munique compartilhou suas previsões para os playoffs da NFL deste ano, com algumas surpresas entre elas, principalmente sua escolha para o Super Bowl LVIII.

Harry Kane despreza os dois irmãos Kelce

Chiefs x Doplhins NFL Wild Card: Dog prevê o vencedor

Kane prevê que nenhum dos irmãos Kelce, Travis e Jason, vencerá o Super Bowl LVIII, já que o atacante inglês acredita que o Kansas City Chiefs será eliminado no jogo do campeonato AFC contra o Baltimore Ravens.

Além disso, ele acha que os Ravens serão campeões do Super Bowl este ano. De acordo com sua previsão, Kane prevê que Jason Kelce e o Philadelphia Eagles serão derrotados no grande jogo, com os dois irmãos Kelce sendo derrotados pelo Baltimore.

Steelers-Bills foi adiado devido a condições climáticas extremas

O tão aguardado jogo de playoff entre o Buffalo Bills e o Pittsburgh Steelers no Highmark Stadium foi remarcado para as 16h30 de segunda-feira, uma mudança em relação ao horário original de domingo, às 13h. Esta decisão foi tomada em resposta à esperada forte tempestade de inverno que deverá atingir o oeste de Nova York no fim de semana.

A área está se preparando para condições de quase branqueamento, ventos fortes, ventos gelados e neve com efeito de lago. Como resultado, foram declarados estados de emergência no oeste de Nova York e no condado de Erie.