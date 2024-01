Hasan Minhaj supostamente perdeu o show do ‘Daily Show’ depois de embelezar histórias

Hasan Minhaj quase encerrou a busca dos produtores do “The Daily Show” por um apresentador permanente meses atrás … apenas para que seu escândalo embelezador estragasse o acordo – segundo relatos.

Aqui está o acordo… O repórter de Hollywood deu aos fãs de ‘TDS’ uma visão interna de como John Stewart O retorno de John ao principal noticiário satírico do Comedy Central se concretizou – e Minhaj foi citado no artigo.

Minhaj – que apareceu como apresentador convidado mais de um ano desde que Noah saiu do ar – se defendeu, negando algumas das afirmações do New Yorker… mas o THR diz que o escândalo foi “de repente visto como um risco”, então os superiores desistiram de contratá-lo.