Heck of a Morning: Gerenciando expectativas para o UFC 300, o poder de estrela de Nate Diaz e muito mais

Apesar de faltarem três meses para o evento, o UFC 300 é o assunto do mundo do MMA no momento. Com grandes expectativas, cada anúncio de luta parece receber críticas. Mas isso é justo com apenas cinco lutas oficializadas e ainda mais 10 a serem anunciadas?

Em uma edição totalmente nova do Heck of a Morning, Mike Heck, do MMA Fighting, discute as reações ao UFC 300 até agora e por que gerenciar as expectativas é a coisa mais importante que os fãs podem fazer agora. Além disso, as perguntas dos ouvintes incluem o tweet de Nate Diaz provocando um retorno no UFC 300, por que isso provavelmente não acontecerá, a atual lista de pay-per-view do UFC, Brandon Moreno x Brandon Royval 2 agora definido para o UFC Cidade do México, o que poderia ser a atração principal da estreia do UFC na Arábia Saudita, a perspectiva de Aljamain Sterling no peso pena e muito mais.

Você pode ouvir ao vivo Heck of a Morning às terças, quintas e sextas-feiras às 10h ET no MMA Fighting Twitter Spaces.

Se você perder ao vivo, versões apenas de áudio do podcast podem ser encontradas abaixo, em Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio e onde quer que você encontre seus podcasts favoritos.