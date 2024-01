Heck of a Morning: o futuro do MMA de Francis Ngannou, Jon Jones x Tom Aspinall e muito mais

Francis Ngannou deixou o UFC e fez com que funcionasse melhor do que qualquer um na memória recente, e com outra grande luta de boxe pela frente contra Anthony Joshua em março, muitos querem saber se Ngannou ainda terá algum interesse em retornar às competições de MMA. Se você é do PFL, está preocupado que Ngannou possa não ter esse interesse?

Em uma edição totalmente nova de Heck of a Morning, Mike Heck, do MMA Fighting, discute o futuro de Ngannou no MMA após sua aparição no The MMA Hour, e por que as coisas poderiam ficar realmente interessantes se ele vencer Joshua. Além disso, os tópicos dos ouvintes incluem os anúncios de luta entre Dustin Poirier x Benoit Saint-Denis e Charles Oliveira x Arman Tsarukyan, o poder estelar de Sean O’Malley, o que poderia ser o próximo para Justin Gaethje, as idas e vindas de Jon Jones e Tom Aspinall em mídias sociais e muito mais.

Você pode ouvir ao vivo Heck of a Morning às terças, quintas e sextas-feiras às 10h ET no MMA Fighting Twitter Spaces.

Se você perder ao vivo, versões apenas de áudio do podcast podem ser encontradas abaixo, em Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio e onde quer que você encontre seus podcasts favoritos.