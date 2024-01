Heck of a Morning: Reação ao anúncio de Dana White pela primeira luta pelo título do UFC 300

O CEO do UFC, Dana White, anunciou a primeira luta pelo título do UFC 300, com a expectativa de que haja mais a caminho, já que Zhang Weili colocará seu título peso palha em jogo contra Yan Xiaonan na primeira luta do campeonato mundial totalmente chinês da promoção. Embora alguns estejam entusiasmados com o confronto, há outros fãs que não pareciam muito entusiasmados com a revelação.

Em uma edição totalmente nova do Heck of a Morning, Mike Heck do MMA Fighting reage ao anúncio da luta pelo campeonato de 115 libras, discute por que é uma adição muito boa ao card como está agora e o que pode vir a seguir para o vencedor . Além disso, as perguntas dos ouvintes incluem o resto do UFC 300 e como será, a importância de manter as expectativas realistas, o que poderia ser a atração principal do evento, por que o UFC 297 poderia ter algum impacto sobre o que o evento principal do UFC 300 poderia acabar sendo e muito mais. .

