Heidi Klum e sua filha Leni roubam os holofotes no The Art of Elysium Gala

Ssupermodelo Heidi Klum e sua filha de 19 anos, Leni, foi o centro das atenções no 25º aniversário HEAVEN Gala do The Art of Elysium em Los Angeles no sábado. A dupla mãe e filha enfeitou o tapete vermelho com alta costura deslumbrante, chamando a atenção com seu estilo impecável.

Heidi50 anos, vestiu um vestido sem alças brilhante adornado com um desenho floral dourado, mostrando sua beleza atemporal. Suas mechas loiras e arenosas fluíam elegantemente sobre seus ombros.

Leni, o ícone da moda em ascensão, combinou com o glamour de sua mãe em um vestido vermelho brilhante combinado com uma gargantilha floral combinando. O jovem de 19 anos, que assinou com CAA Moda aos 17 anos, optou por um toque moderno com coque solto, olhos esfumados e lábios rosados.

O par irradiava elegância enquanto eles se abraçavam, exibindo sorrisos megawatts para as câmeras. Heidi adicionou um toque de ouro às pulseiras, enquanto Leni manteve a simplicidade com um par de brincos de diamante.

Uma tão esperada reunião de família

Esta aparência glamorosa seguiu Leni reunião de família com seu pai, Seloe irmãos na estreia de O Livro de Clarence em Los Angeles. Leniacompanhado por irmãos Lou, Joãoe Henriquecompartilhou momentos alegres com o pai no tapete vermelho.

A reunião familiar marcou uma rara aparição pública para Selo, que orgulhosamente ficou ao lado de seus filhos. O Samuels família, criada através Selo relacionamento com Heidimostraram seu estilo fácil e vínculo inegável.

Um caso de família para Leni e Seal

O Livro de Clarence estreia, dirigida por Selo irmão Jeymes Samuelfoi realmente um caso de família, capturando a essência de seus laços estreitos.

Como Selo60 anos, estava com os filhos, os filhos adolescentes quase se elevavam sobre ele, enfatizando a alegria familiar evidente no tapete vermelho.

Heidi Klum e Leni continuam a cativar o público com sua graça e estilo, deixando uma marca não apenas no mundo da moda, mas também como uma dupla amorosa de mãe e filha que chama a atenção onde quer que vá.