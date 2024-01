Henry Cejudo provoca possível segunda aposentadoria com derrota no UFC 298: ‘É tudo ou nada’

Henry Cejudo poderá em breve fazer sua última caminhada no UFC.

Campeão olímpico e ex-campeão de duas divisões do UFC, Cejudo enfrenta o principal candidato ao peso galo, Merab Dvalishvili, no dia 17 de fevereiro, no card principal do UFC 298. Será a segunda aparição de Cejudo no UFC desde que saiu da aposentadoria em 2023, e depois de perder um decisão dividida para Aljamain Sterling em sua tentativa anterior de reconquistar o título, Cejudo admitiu que será forçado a tomar algumas decisões difíceis se falhar novamente para Dvalishvili.

“Isto é para o candidato número 1”, disse Cejudo recentemente em O experimento HJR. “Acho que depois de perder para o Aljamain, acho que se eu fosse descer na hierarquia, provavelmente terminaria de lutar novamente. Sim cara. Porque é tipo, esse esporte é difícil, cara. Campos de treinamento, ter dois filhos e coisas assim.

“É tudo ou nada, cara.”

Cejudo, de 36 anos, conquistou seu primeiro título do UFC em agosto de 2018, com uma surpreendente reviravolta sobre o então campeão peso mosca, Demetrious Johnson. Depois de defender o cinturão com um nocaute de 32 segundos sobre TJ Dillashaw, Cejudo subiu de peso e conquistou o segundo cinturão ao nocautear Marlon Moraes em junho de 2019 para conquistar o ouro no peso galo. Cejudo se aposentou do MMA um ano depois, após uma defesa bem-sucedida do título peso galo sobre Dominick Cruz no UFC 249.

Cejudo provocou um possível retorno por vários anos antes de finalmente retornar de uma folga de três anos para desafiar Sterling no UFC 288. Agora Cejudo tem a tarefa de parar o ímpeto do companheiro de equipe de Sterling, Dvalishvili, que tem uma seqüência de nove vitórias consecutivas, o melhor da divisão. O vencedor provavelmente estará na pole position para desafiar o vencedor da revanche pelo título do UFC 299 entre o campeão peso galo do UFC Sean O’Malley e Marlon Vera.

“É mais uma motivação de vingança”, disse Cejudo sobre sua mentalidade atual. “Você sabe o que eu estou dizendo? Nem sempre é o amor [of the game]. Tipo não, na verdade não, cara.

“Mesmo voltando ao esporte, eu pensei, ‘Tudo bem, cara, quero me testar. Gosto do confronto contra Sterling. Já se passaram três anos. Mas foi também a compensação financeira. Não há nada mais fácil de ganhar dinheiro do que o jogo de luta.”

O UFC 298 acontece no Honda Center, em Anaheim, Califórnia. O campeão peso pena do UFC, Alexander Volkanovski, defende o título contra o invicto Ilia Topuria na luta principal.