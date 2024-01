Hojlund marca na vitória do Tottenham duas vezes para dividir os despojos com o Manchester United

Rasmus Hojlund marcou seu segundo Old Trafford gol em jogos consecutivos como Manchester United empatou em 2 a 2 com Tottenham depois de assumir a liderança do Liga Premiada jogo duas vezes, deixando-os oito pontos atrás das vagas da Liga dos Campeões.

Hojlund quebrou o impasse após 180 segundos ao mostrar bons instintos para estar no lugar certo na hora certa para pegar um Destino Udogie liberação antes de ele dar um toque e chutar com força para o gol.

O primeiro gol de empate do jogo saiu Spurs está em boa forma como Richarlison ensacado aos 19 minutos. Uma cruz por Pedro Porro encontrou o brasileiro no segundo poste para cabecear no escanteio após Diogo Dalot desocupou seu lugar na linha do gol.

Mas então Rashford se uniram em uma bela dobradinha com Hojlund aos 40 minutos, o que deu ao extremo inglês a chance de cortar para dentro e ao se deparar com Guilherme Vigário, acertou um chute rasteiro que ultrapassou o goleiro e deu ao United a liderança com seu segundo gol desde 27 de novembro.

Jogo nítido e nítido seja Ange Postecoglou serra do meio-campo Bentancur enfrentou um contra um com Jonny Evans. O uruguaio encontrou um metro de espaço e isso foi tudo o que precisou para passar André Onan no último jogo do camaronês antes de ir para a AFCON.

A partir daí, as chances foram limitadas, mas Scott McTominay teve duas chances de conseguir Unido de volta na frente. O primeiro surgiu aos 62 minutos, mas o remate do escocês passou ao lado do poste mais distante e, no final do jogo, ele não conseguiu desferir um remate Alejandro Garnacho cruzou para o gol, apesar de não estar marcado.

Richarlison em boa forma

Na ausência de Harry Kane, Esporas precisava de alguém que se apresentasse para se tornar seu novo atirador. Digitar Richarlison.

O ex-atacante do Everton agora marcou seis gols nos últimos sete para reacender sua carreira no clube londrino, depois de passar por uma difícil temporada de 2022/23, que o viu marcar um gol em 27 jogos da Premier League.