Holly Holm dificilmente lutará no UFC 300 se Kayla Harrison pesar mais de 135 quilos: ‘Você precisa ganhar peso’

Holly Holm está animada em receber Kayla Harrison na divisão peso galo. E ela quer dizer peso galo.

Grande parte da conversa sobre a próxima luta de Holm contra Harrison, marcada para o UFC 300, em 13 de abril, girou em torno de se Harrison conseguiria reduzir para 135 libras. Os títulos de torneio da bicampeã do PFL foram conquistados competindo na divisão de 155 libras e ela pesou no limite de 145 libras apenas uma vez.

Holm, ex-campeã peso galo do UFC, especulou como um corte difícil poderia afetar Harrison e se ela ainda aceitaria a luta caso seu oponente perdesse peso.

“Acho que há muitos detalhes em torno disso”, disse Holm em A hora do MMA. “Alguém pode estar esgotado, mas alguém pode ser mais rápido se não carregar peso extra também. Então acho que veremos o que acontece quando chegarmos lá e começarmos a luta. Eu realmente não conheço a história dela, acho que ela nunca perdeu peso. Então acho que ela pode ser profissional sobre isso. Contanto que não seja uma daquelas coisas do tipo: ‘Vou chegar perto o suficiente e espero ainda conseguir a luta’, nada disso. Seja profissional e ganhe peso e estaremos prontos para o rock and roll.”

“A minha posição é que você precisa ganhar peso, é assim que as coisas são”, acrescentou Holm quando questionado sobre uma possível situação de peso catch. “Acho que a mentalidade dela deveria ser: ‘Vou ganhar peso’, porque ela aceitou a luta aos 135. Então acho que é simples. Não acho que deva ser super detalhado.

“Você pensa na briga com ‘Wonderboy’ [Stephen Thompson], seu oponente chegou com três libras a mais e as pessoas disseram, ‘Oh, são apenas três libras.’ E ele disse, ‘Sim, se forem apenas três quilos, então vá perder os três quilos.’ Você sabe o que eu quero dizer? Existem duas maneiras de ver isso. É só isso ou é só aquilo. Você pode ver isso de vários ângulos diferentes, mas como profissional, descubra como ganhar peso. Eu trabalho duro para atingir meu peso, então espero o mesmo.”

Além de deter o ouro do UFC com 135 libras, Holm também disputou o título dos penas e conquistou títulos mundiais no boxe, nunca competindo muito abaixo de sua categoria de peso natural. Ela está confiante de que Harrison e sua equipe sabem o que estão fazendo com a mudança do peso galo, mesmo que ela não consiga se imaginar tentando um corte dramático semelhante.

“Eu realmente não sei o que ela anda por aí, quanta água ela deixa cair, não sei todos esses detalhes”, disse Holm. “Mas para mim, é como se alguém me dissesse que tenho que ir para 125, eu não conseguiria chegar a 125. Então você pensa sobre isso e isso é uma preocupação, mas sinto que ela é uma profissional, não apenas em No MMA, mas obviamente no esporte profissional no judô e tudo mais, então dou aquela confiança nela de que ela vai bater peso.”

Holm parece se recuperar de um decepcionante no-contest em julho passado contra Mayra Bueno Silva, que finalizou Holm, mas depois viu o resultado anulado após testar positivo para uma substância proibida (medicamento para TDAH que Silva tem usado ao longo de sua carreira). Isso deixa Holm com apenas uma derrota oficial nas últimas quatro partidas.

Ela conhece mais do que a atual campeã peso galo, a recém-coroada Raquel Pennington. “Rocky” derrotou Silva por decisão no UFC 297 para conquistar o título vago, o que significa que a lutadora do topo da categoria é uma mulher que Holm já derrotou duas vezes. Dados seus elogios anteriores, Holm espera que uma vitória sobre Harrison a coloque no meio da conversa sobre o desafiante ao título.

“Lutei pelo cinturão mais de uma vez e então muita gente pensa qual é a expectativa, quer ver outras pessoas brigando pelo cinturão, mas também tem que colocar na fila quem merece ser lá e há uma razão para eu estar lá, é porque fiquei classificado entre os 5 primeiros por muito tempo”, disse Holm. “Meu objetivo é sempre chegar ao cinturão. Se não estou lutando pelo cinturão, não quero lutar de jeito nenhum. Se eu não tiver algum tipo de caminho até o cinturão, eu realmente não quero fazer isso.

“Não estou lutando apenas por um dia de pagamento, não estou lutando apenas por diversão, é com um objetivo em mente, então é sempre isso. É realmente horrível quando você tem uma derrota, porque isso te afasta um passo dela em vez de um passo mais perto, então eu sinto que essa é uma luta que pode estar mais perto do cinturão, então vou fazer dar certo, faça acontecer.”