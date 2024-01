Homem da Pensilvânia é preso por descapacitar o pai de um funcionário federal

Um homem da Pensilvânia supostamente decapitou seu próprio pai – uma autoridade criminal horrível diz que ele se exibiu em seu canal no YouTube com algumas imagens muito gráficas.

Os policiais dizem que foram até a casa por volta das 19h e encontraram o cadáver de Michael dentro do banheiro depois de receberem a denúncia de um homem falecido no local.

Quanto ao vídeo do YouTube, o clipe já está circulando online. Você pode ver Mohn exibindo o que parece ser uma cabeça humana em um saco plástico com as mãos enluvadas. Em outra cena, a cabeça decepada de Michael estava cozinhando dentro de uma panela. Os executivos do YouTube finalmente perceberam o vídeo nojento de 14 minutos e o retiraram.