Homem ejetado de um trailer na rodovia da área de Los Angeles, de alguma forma sobrevive

Vídeo selvagem surgiu na segunda-feira de um acidente horrível que milagrosamente não acabou sendo mortal. Ele mostra um motorista viajando em uma direção ao longo da rodovia 14, perto de Santa Clarita… e sua câmera capturou um trailer vindo em sua direção do outro lado da barreira.

Logo, o corpo de um homem caindo aparece à vista… parece que ele caiu do trailer e caiu no acostamento do lado oposto da estrada, quase atingindo o tráfego em sentido contrário.