Homem preso sob mandado não relacionado tentou abrir a porta do prédio de Taylor Swift

A casa de Taylor Swift em Nova York recebeu um visitante indesejado no sábado … e a polícia o prendeu com base em um mandado não relacionado, descobriu o TMZ.

Fontes policiais nos dizem … os policiais receberam uma ligação para o 911 à tarde para uma “pessoa desordenada” e responderam ao elegante bairro de Taylor em Manhattan, onde a estrela pop possui alguns imóveis caros.

Quando chegaram, os policiais encontraram o homem rebelde e logo descobriram que ele tentou, mas não conseguiu, acessar o prédio de Taylor, dizem nossas fontes.

Se ele sabia que era o berço de Taylor ou não, ninguém sabe, mas obtivemos fotos do cara parado do lado de fora da porta da frente do prédio dela. Repugnante!!!

Outras imagens mostram policiais da polícia de Nova York algemando o cara e empurrando-o na traseira de uma viatura policial.

Fomos informados de que a polícia verificou os antecedentes do suspeito não identificado e o prendeu com base em um mandado de 2017 por não responder a uma intimação judicial no Brooklyn. Não ficou claro para que servia o mandado. Os funcionários da NYPD não indicaram se recomendarão acusações por este último incidente.

Entramos em contato com a equipe de Taylor… até agora nenhuma resposta.

TS tem motivos mais que suficientes para ficar nervosa com as pessoas aparecendo em sua casa… ela tem uma longa e documentada história com perseguidores – um foi preso há menos de dois anos por tentar entrar em sua casa em Manhattan.



