Hornets derrotam T-Wolves com vitória de retorno, apesar da noite de 62 pontos de Karl-Anthony Towns

Cidades Karl-Anthony marcou um recorde de franquia 62 pontosIncluindo 44 no primeiro tempomas o Charlotte Hornets apagou um déficit de 18 pontos e surpreendeu o Os Timberwolves de Minnesota 128-125 na noite de segunda-feira.

Cidades conseguiu apenas quatro pontos em arremessos de 2 de 10 no quarto período, quando o Lobos de madeira foram derrotados por 36-18. Ele pensou que havia sofrido uma falta ao ir para a cesta nos segundos finais e Minesota perdendo por um, então faltou uma tentativa de 3 pontos na posse final.

Anthony Edwards intimida os Trail BlazersRepórter de tênis / X

Pontes de Milhas marcou 28 pontos e Brandon Miller fez 27 para o Vespas. Preto com vazamento arrancou a bola de Towns a caminho da cesta para preservar a décima vitória do Hornets na temporada.

Charlotte avançou definitivamente em 122-121 em PJ Washington‘s floater com 3:21 restantes. Bola LaMelo somou 18 pontos para o Hornets, que havia perdido sete dos últimos oito jogos e teve o Conferência LesteA terceira pior marca de entrar na segunda-feira.

As cidades acertaram 10 arremessos de três pontos… mas não foi suficiente

Towns terminou 21 em 35 no chão, incluindo 10 em 15 na faixa de 3 pontos, e agora possui as três melhores pontuações no Lobos’35 anos de história.

Os Wolves fizeram uma busca de isolamento para Towns faltando 12 segundos para o fim, mas Preto bloqueou sua tentativa de bandeja e acertou um par de lances livres do outro lado.

Desespero das cidades 3 no segundo final garantido a 21ª vez na história da NBA que um jogador marcou 60 ou mais pontos em uma derrota.

Bola voltou após uma ausência de um jogo devido a uma dor no tornozelo direito. Ele havia perdido 20 jogos antes de jogar quatro jogos consecutivos e depois ficar de fora da derrota do Hornets por 97-89 contra Filadélfia no sábado.

O Hornets, com poucos jogadores, novamente implantou uma quadra frontal subdimensionada, com centro de 6 pés-7 Washington começando pelos lesionados Nick Richards (entorse no tornozelo direito). Centro Marcos Williams e para frente Gordon Hayward continuam a se recuperar de uma lesão na região lombar e distensão na panturrilha esquerda, respectivamente.

Avançar Cody Martin também perdeu o jogo de segunda-feira devido a uma contusão no joelho direito.