Horóscopo Chinês 2024: Quais são os signos mais sortudos deste ano?

Tele Horóscopo Chinês devem esperar algumas semanas para começar o Ano Novo, em comparação com a data convencional de 1º de janeiro, mas a sorte não passa despercebida para eles e isso enquanto há muito valor nos detalhes do horóscopo a cada 365 dias.

Na Ásia eles operam o calendário lunar, não o calendário solar, especificamente o calendário gregoriano, portanto o conceito de Ano Novo não coincide com grande parte do mundo. Numericamente, 2024 no Calendário chinês ocupa os anos 4720 e 4721.

Quando começa o Ano Novo Chinês, que animal o representa e o que significa?

No sábado, 10 de fevereiro de 2024, o tão mencionado ano Novo Chinês terá início, e o ‘Ano Novo Chinês’ será no dia 28 de janeiro de 2025, dia em que haverá mudança de animal, de conexão com os elementos e de ciclo.

O animal deste ano é o icônico dragão, que simboliza poder, prosperidade e boa sorte, honra, sucesso e é geralmente considerado o mais famoso dos animais que representam um ano.

Mas desta vez há uma característica especial. É o ‘Dragão de Madeira’ porque é um ano que termina em 4 e assim se estabelece a ligação com esse elemento.

Sinais mais sortudos no ano de 2024, de acordo com o horóscopo chinês

Segundo o site China Highlights, os signos com mais sorte e fortuna em 2024 serão: macacos, galos e porcos. Numa segunda categoria de sorte para o ano de 2024 estão: boi, coelhos, cabras e cachorros.

O ano de um animal não significa que será um bom ano para quem nasceu no mesmo ano, no caso dos nascidos no ano do Dragão coincidir com o ano do mesmo signo será de grandes coisas.

No trabalho, poderá haver aumentos de pagamentos e salários, mas no amor, o ano não será o mesmo e poderá haver conflitos e grandes desentendimentos.

Influência do Ano do Dragão de Madeira em outros signos

De acordo com a AD Magazine, eis o que os 12 signos vivenciarão neste ano que começa em 10 de fevereiro de 2024:

– Rato: Você pode experimentar um impulso em sua carreira e em suas relações sociais. Adaptabilidade e astúcia serão qualidades importantes.

– Boi: Possibilidade de encontrar estabilidade e sucesso financeiro. O ideal é planejar investimentos e consolidar metas de longo prazo.

– Tigre: Pode enfrentar desafios, mas com resiliência e determinação superará obstáculos. Recomendo reflexão e introspecção.

– Coelho: Mudanças positivas no amor e na vida criativa. A expressão artística e a exploração emocional serão destacadas.

– Dragão: Este é o seu ano especial de retorno. Oportunidades de liderança e autorreflexão.

– Cobra: Você poderá encontrar estabilidade nos relacionamentos e um crescimento pessoal significativo. Paciência é a chave.

– Cavalo: Você aproveitará este ano por ser socialmente ativo e com oportunidades de crescimento profissional. A colaboração irá beneficiá-lo.

– Cabra: Florescimento espiritual e equilíbrio nos relacionamentos. Gratidão e compaixão serão essenciais.

– Macaco: Você pode enfrentar desafios, mas com adaptabilidade e resolução você terá soluções eficazes. A autoconfiança é importante.

– Galo: Você desfrutará de um impulso na carreira e do reconhecimento público. A comunicação eficaz é fundamental.

– Cachorro: Possíveis mudanças significativas na família e na carreira. Atento à importância da flexibilidade e paciência.

– Porco: Você encontraria estabilidade financeira e teria momentos de alegria em sua vida pessoal. O presente com gratidão e alegria são fundamentais.

Qual é o signo do Horóscopo Chinês, de acordo com o ano de nascimento?

Rato : 1924, 1936, 1948, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 e 2020.

: 1924, 1936, 1948, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 e 2020. Boi : 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 e 2021.

: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 e 2021. Tigre : 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1974, 1986, 1998, 2010 e 2022

: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1974, 1986, 1998, 2010 e 2022 Coelho : 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 e 2023

: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 e 2023 Dragão : 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 e 2024

: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 e 2024 Cobra : 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 e 2025

: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 e 2025 Cavalo : 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 e 2026

: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 e 2026 Cabra : 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 e 2027

: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 e 2027 Macaco : 1932, 1944, 1956, 1968, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 e 2028

: 1932, 1944, 1956, 1968, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 e 2028 Galo : 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1981, 1993, 2005, 2017 e 2029

: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1981, 1993, 2005, 2017 e 2029 Cachorro : 1934, 1946, 1958, 1970, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018 e 2030

: 1934, 1946, 1958, 1970, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018 e 2030 Porco: 1935, 1947, 1959, 1971, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019 e 2031

Conexão com os elementos do Horóscopo Chinês de acordo com o ano de nascimento?