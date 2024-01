‘Hospital Geral’ Tyler Christopher morreu sufocado devido a intoxicação

Tyler Cristóvão morreu em circunstâncias tristes – segundo as autoridades, ele morreu sufocado… e parece ter sido parcialmente causado por ele estar bêbado.

De acordo com o relatório do Instituto Médico Legal, obtido pelo TMZ, a causa oficial da morte da estrela do ‘Hospital Geral’ é listada como asfixia posicional devido a intoxicação alcoólica aguda. Há uma condição contribuinte citada… aterosclerose da artéria coronária.