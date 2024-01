Hulk Hogan ao resgate: ícone do wrestling se transforma em herói da vida real em um terrível drama de acidente de carro

EUuma reviravolta de cair o queixo, lenda do wrestling Hulk Hogan trocou sua personalidade de wrestling por atos heróicos da vida real no fim de semana. Hoganjunto com sua esposa Céu diário e um amigo, desempenharam o papel de salvadores depois de testemunharem um terrível acidente de carro acontecer bem diante de seus olhos em Tampa, Flórida.

Fontes revelam que o trio estava dirigindo por uma rodovia quando um carro, desviando erraticamente na tentativa de pegar uma saída, atropelou outro veículo, fazendo-o capotar e tombar. Hulk Hoganconhecido por sua presença marcante no ringue, imediatamente entrou em ação.

Hulk Hogan entra em ação

O motorista do carro capotado, um menina de 17 anosteria ficado abalado com o acidente. Hogan e seu amigo Jake correu para o local, acionando o airbag da menina e usando as ferramentas disponíveis para ajudá-la a sair do veículo capotado. Apesar da cena dramática, o adolescente parecia estar OKe os paramédicos finalmente chegaram.

O que é ainda mais surpreendente é que Jake, Hogan’s amigo que entrou em ação, revela-se um Marinhoadicionando uma camada de heroísmo da vida real ao resgate já dramático.

As fotos angustiantes

Fotos obtidas por TMZ Esportes capturar a intensidade da cena do acidente, com Hogan e Jake desempenhando os papéis de super-heróis da vida real.

Hogan’s esposa, Céu diáriorecorreu às redes sociais para compartilhar a experiência angustiante, expressando admiração por seu marido e Jake. Em sua postagem, ela detalhou as ações heróicas tomadas, incluindo perfurar o airbag da menina e garantir uma evacuação rápida.

Numa reviravolta surpreendente, o homem que muitas vezes interpretou o vilão no ringue de luta livre acabou por ser um herói da vida real, deixando os fãs maravilhados Hulk Hogan demonstração inesperada de coragem e compaixão.