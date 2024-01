Hulk Hogan faz o papel de bom samaritano e ajuda mulher cujo carro capotou na estrada

Hulk Hogan abandonou sua personalidade de calcanhar da WWE na vida real neste fim de semana – saltando para resgatar uma mulher que sofreu um terrível acidente de carro … e a TMZ Sports tem as fotos.

Fontes com conhecimento direto nos contam que o lendário lutador, sua esposa Céu diário e um amigo deles estavam viajando por uma rodovia no domingo à noite em Clearwater, Flórida, quando testemunharam um acidente grave acontecer bem na frente deles.

Fomos informados de que um carro desviou erraticamente na pista para pegar uma saída que estava prestes a perder – e no processo… bateu em outro carro, que nossas fontes dizem que capotou e tombou.

Hulk e companhia, explicam nossas fontes, pararam imediatamente – com HH e seu amigo, Jake , correndo para ajudar o motorista… uma mulher que, segundo nos disseram, estava abalada. Desde que eles chegaram pela primeira vez, fomos informados de que Hulk e Jake ajudaram a tirá-la do carro.

Nossas fontes dizem que Jake abriu o airbag da mulher com algumas ferramentas que Hulk tinha em mãos – e os dois desafivelaram o cinto de segurança e a ajudaram a sair do veículo com segurança. Disseram-nos que os paramédicos finalmente chegaram ao local e Hulk e sua equipe observaram.