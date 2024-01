Hunter Biden é chamado de epítome do ‘privilégio branco’ em audiência no Congresso

Caçador Biden está causando o caos no Congresso… com republicanos e democratas se enfrentando por causa de um golpe de “privilégio branco” destinado a Presidente Biden filho.

Deputado da Carolina do Sul. Nancy Macé rapidamente mirou em Hunter, dizendo … “Você é o epítome do privilégio branco, entrando no Comitê de Supervisão, cuspindo na nossa cara, ignorando uma intimação do Congresso para ser deposto, do que você tem medo?