Ian Machado Garry detalha a lista de alvos, promete silenciar Colby Covington e causar amnésia a Sean Strickland

O peso meio-médio do UFC Ian Machado Garry escreveu recentemente sua lista de alvos para o mundo ver. Geoff Neal, Colby Covington e Sean Strickland estão presentes – nessa ordem.

Sobre A hora do MMA, Garry explicou a lógica em torno de suas escolhas de confronto e por que essa sequência em particular é aquela que ele acha que faz mais sentido para sua carreira. Afastado do UFC 296 por causa de uma pneumonia, ele já está escalado para retornar ao octógono no UFC 298 contra Neal, com quem estava escalado para lutar no UFC 292.

A primeira reserva, claro, é a mais fácil para Garry explicar, e é principalmente por razões competitivas que ele quer eliminar Neal.

“Geoff Neal é um corpo muito, muito bom para eu mostrar ao mundo o quão elite eu sou e como sou bom no que faço”, disse Garry.

Os próximos dois, Covington e Strickland, são mais pessoais do que qualquer outra coisa. O tagarela dos meio-médios e campeão dos médios mirou em Garry e sua esposa Layla Machado Garry, repetindo rumores infundados sobre seu relacionamento.

“Ele falou sobre mim”, disse Garry sobre Covington. “Ele mencionou minha esposa. Ele obviamente perdeu a luta contra [Edwards]. Colby é alguém que quer aquelas grandes lutas, alguém que vai bater um papo, alguém que vai entreter os fãs, alguém que vai trazer muito hype para o evento.

“Vou arrancar as orelhas de Colby Covington pelas coisas que ele disse, e não haverá ninguém naquele mundo ou neste octógono que será capaz de salvá-lo. Eu prometo a você agora, vou acabar com ele, e farei isso em três rounds. Não preciso de cinco rodadas para terminar. Farei isso em dois, farei isso em um. Colby Covington vai levar um tapa e espero bater nele com tanta força que ele nunca mais consiga falar. E eu sinto que muitas pessoas neste planeta ficariam muito felizes se ele nunca mais pudesse falar ao microfone. Então é isso que eu gostaria com Colby.”

No papel, Covington é o exemplo mais lógico considerando que luta na categoria meio-médio. Strickland é o detentor do título com 185 libras e, em teoria, é obrigado a lutar contra os adversários mais lógicos. Mas Garry está convencido de que isso mudará em breve.

“Eu adoraria Sean Strickland, porque qualquer homem, ou qualquer pessoa que fale ou mencione a mim, minha esposa e minha família dessa forma, vou colocar minhas mãos neles”, disse Garry. “E em um mundo ideal, perto do final do ano, não acho que Sean será mais campeão mundial, e acredito que há absolutamente uma oportunidade para eu subir ao peso médio e dar uma surra nele, e talvez Vou bater tanto nele que ele esquecerá todo aquele trauma de infância e poderá me agradecer.”

Garry respondeu a Strickland após a emocionante entrevista do campeão sobre o abuso infantil, criticando-o pela hipocrisia de traçar um limite na conversa fiada enquanto ataca as famílias de outras pessoas.

Supondo que Garry esteja perto de cumprir sua lista, fica a dúvida sobre seu objetivo principal: o título meio-médio do UFC. Sobre isso, ele tem mais alguns cenários na cabeça.

“Acho que este ano [UFC welterweight champ] Leão [Edwards] provavelmente lutará duas vezes”, disse ele. “Não acredito que terei uma chance pelo título no final do ano. Tenho trabalho a fazer agora. Acho que ainda há caras acima de mim. Acho que Belal deveria ser o próximo, e depois há alguém como Shavkhat batendo na porta. Como eles podem não ser os próximos dois candidatos que merecem uma chance pelo título?

“Então é do ponto de vista de… eu acredito que vou pegar Colby. Se eu não sentir a vibração de Sean Strickland, não me importaria de eliminar Kamaru Usman também. Eu não me importaria de eliminar dois dos piores homens do planeta nesta divisão por tanto tempo e depois ganhar minha chance pelo título no próximo ano.”