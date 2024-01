Ian Machado Garry: Os ataques à esposa Layla ‘doeram’, mas fortaleceram o relacionamento

Ian Machado Garry decidiu se tornar um “disruptor” no UFC, fazendo isso com uma personalidade confiante que se aproximava de seu compatriota Conor McGregor.

Na bolha do MMA, isso garantiu que Garry veria partes iguais de amor e ódio do público enquanto subia na classificação dos meio-médios. O que ele não previu, porém, foi que sua família se tornaria alvo ao longo do caminho. Ele definitivamente não previu que os ataques dirigidos à sua esposa, Layla Machado Garry, superariam os dirigidos a ele e elevariam seus perfis por razões em grande parte duvidosas.

Os outros importantes dos mais famosos e prolíficos faladores de lixo do esporte – Conor McGregor e Chael Sonnen – receberam apenas uma fração do interesse recente direcionado ao relacionamento de Garry, seu parceiro e seu filho. Fãs e lutadores acusaram Layla Machado Garry de se aproveitar de seu marido e de sua fama, citando um livro de instruções que ela escreveu sobre como conhecer atletas famosos que ela disse ser uma sátira. Tem sido uma das subtramas mais bizarras e tóxicas da história recente do MMA, e Garry viu o pior disso.

“Eu sinto que muitas pessoas são ovelhas, e muitas pessoas acreditam em algumas coisas ridículas on-line e seguem em frente, e então muitas coisas são, mais ou menos, sussurros chineses tirados do contexto, e muitos de as pessoas não entendem minha vida pessoal, ou nada a ver com ela, ou qualquer coisa a ver comigo, minha família e minha equipe”, disse Garry em A hora do MMA. “Eles acabaram de ouvir sussurros e rumores, e a verdade é que as pessoas adoram odiar. A internet, o Instagram, o Twitter, tudo isso é um lugar muito tóxico, principalmente a mídia do MMA. Noventa e nove deles são muito tóxicos. Num minuto eles te amam, no minuto seguinte eles te odeiam. Nós vimos isso. O ódio é ridículo, o amor é incrível.

“Então eu acho que tudo isso pode ter acontecido no meu caminho por causa do meu sucesso, da minha ascensão e de tudo que estou fazendo, e as pessoas ou amam ou odeiam. De qualquer forma, eles me dão conteúdo e sintonizam meus voos.”

Mesmo que as reações sejam esperadas e possam eventualmente beneficiar a Equipe Garry, isso não altera seu impacto imediato. Layla Machado Garry e seu filho não se inscreveram para receber tanta atenção negativa e ele não conseguiu protegê-los disso.

“Isso doeu pra caralho”, disse ele. “Está doendo em um nível de… eu concordei – não concordei realmente – mas não me importo. Estou no jogo de luta. É meu trabalho, é minha paixão e faz parte do jogo. Você mesmo constrói a luta, mas tem que atuar.

“Mas quando as pessoas começam a atacar meus entes queridos com palavras cruéis, vis, falsas e ofensivas a um nível obsessivo, isso ferve meu sangue, e ferve meu sangue a tal ponto que eu tenho que ser o homem maior e não responder até Tenho a oportunidade de responder, que foi no UFC 296.”

Lutar é a parte crítica do manual de Garry; pois tudo o que é dito sobre ele e sua família, ele sabe que terá a chance de responder na jaula. É por isso que não lutar no evento pay-per-view de dezembro passado foi um golpe devastador; um ataque de pneumonia o forçou a se retirar no momento em que lutadores como Colby Covington e Sean Strickland atraíam as manchetes atacando os Garrys.

O lado positivo, disse Garry, é que sua família teve mais tempo para resolver as coisas.

“É difícil”, disse ele. “No início, foi – foi perturbador, foi doloroso. Foi difícil, apenas pela quantidade e obsessão, tipo, pelo número de pessoas que estavam nos atacando – são apenas as notificações constantes e constantes de pessoas falando merda e pessoas postando vídeos, e toda essa bobagem.

“Mas agora, quero dizer, agora saímos disso mais fortes, sabendo que a verdade é que as pessoas que não comem na nossa mesa – se você não está na nossa mesa e não come na nossa tabela, então é irrelevante o que as pessoas dizem online. As pessoas que estão ao meu redor, a equipe, eu me cerquei – eu amo e adoro minha esposa. Escolhi ficar com ela porque ela é a pessoa mais inspiradora que já conheci e a quero ao meu lado até o fim da minha vida, e essa escolha é minha. Não me importo com a opinião das outras pessoas sobre o que faço na minha vida. Essa é minha decisão, e acho que estamos conversando sobre algumas pessoas falando sobre com quem eu deveria ou não estar é absolutamente ridículo. Guarde suas opiniões para si mesmo e deixe-me ser eu, e você é você.

“Então eu e Layla estamos melhor com isso agora. Mas com certeza, ficamos feridos no início. Mas estamos muito gratos por estarmos numa posição em que podemos crescer a partir de algo tão tóxico.”

“Eu sou alguém que vai esquecer tudo sobre isso. Não quero ouvir sobre isso”, acrescentou mais tarde. “Eu não me importo com isso. Mas então Layla disse: ‘Não, precisamos conversar sobre isso, precisamos conversar sobre isso, porque conversar sobre isso eventualmente nos permitirá superar isso melhor juntos’, e foi isso que acabamos fazendo. Acabamos sentando e conversando sobre isso e entendendo por que eu estava chateado, por que ela estava sofrendo e lidando com isso, e é por isso que conseguimos sair dessa zona.”

Garry traça uma linha entre a conversa fiada que ele fez ao promover lutas e o tipo que veio até ele nos últimos meses. Há uma diferença, disse ele, entre apontar o passado do adversário, ou a declaração de um adversário, e mirar em terceiros que nada têm a ver com a luta. Portanto, ele não aceita o argumento de que, por optar por promover brigas com conversa fiada, deveria aceitar as repercussões disso, seja qual for a forma que elas assumam.

No caso de Geoff Neal e uma camiseta exibindo sua foto, Garry argumenta que foi um jogo justo porque seu suposto oponente foi preso por DUI. Com o oponente Neil Magny, Garry disse que estava simplesmente apontando os próprios comentários do veterano meio-médio sobre bater em seus filhos (uma diatribe que Magny disse mais tarde que teve efeitos na vida real muito piores do que sua derrota para a estrela irlandesa).

“Meu trabalho é promover minha luta no melhor nível possível, aparecer e fazer a luta mais divertida que puder”, disse Garry. “Não estou agredindo violentamente e atacando as famílias das pessoas de qualquer forma, forma ou forma, da maneira que o mundo do MMA está indo em um nível muito tóxico. Quero dizer, o melhor exemplo é – ele é um merda absoluto por fazer isso – mas é um exemplo perfeito; você tem alguém como Colby Covington, que não fala mal – ele está desesperado, a ponto de mencionar o assassinato do pai de uma pessoa para vender uma briga. Ele usava aquele ponto delicado na vida de alguém para tentar permanecer relevante, para tentar vencer uma batalha mental.

“Esse é o ponto em que estamos no MMA, e então temos pessoas como Sean Strickland, que estão falando toda aquela maldade online, atacando as famílias e as esposas das pessoas, e a verdade é que ele é apenas alguém que está negociando com seu trauma de infância, a mágoa e a dor de seu passado, e projetando isso para o mundo. Eu não sou isso. Estou vendendo uma briga, e me divertindo na minha vida, e pronto. Sou um disruptor, assim como Jake Paul, Logan Paul e Conor McGregor, e todas as maiores estrelas do mundo são disruptores. Mas há uma linha tênue.”