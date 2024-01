Ian Machado Garry revela lista de sucessos para 2024, com Colby Covington e outros dois

Ian Machado Garry tem grandes planos para 2024.

Segunda-feira marcou o início de um novo ano e, como tal, muitas pessoas expuseram as suas resoluções e metas para o que esperam alcançar em 2024. Machado Garry foi uma dessas pessoas, postando um vídeo em seu Instagram definido para J. Cole’s FILHO DO MEIO com Machado Garry escrevendo sua própria lista de sucessos para 2024, incluindo Geoff Neal, Colby Covington e mais um nome.

Embora Machado Garry não escreva o sobrenome em sua meta final para 2024, não é um grande salto presumir que ele está se referindo a Sean Strickland. Machado Garry e o campeão dos médios do UFC tiveram uma rivalidade pública no final de 2023, incluindo um desentendimento no UFC Performance Institute.

Machado Garry também rivalizou com Covington no final de 2023, quando Covington atacou sua esposa após o UFC 296 e o ​​drama que cercou a briga entre Machado Garry e Strickland.

Machado Garry está escalado para enfrentar Neal no UFC 298, que acontece no dia 17 de fevereiro, no Honda Center, em Anaheim, Califórnia. O evento será encabeçado pela luta pelo título dos penas entre Alexander Volkanovski e Ilia Topuria.