Ian Ziering fala sobre briga terrível com motociclistas hooligans

Ian Ziering está falando sobre seu terrível encontro com um bando de motociclistas brutos em Los Angeles, dizendo que saiu “ileso” com sua filha, enquanto pede às autoridades locais que façam algo sobre a crescente onda de “vandalismo” na cidade.

O ator de “Beverly Hills, 90210” postou uma longa mensagem no Instagram na segunda-feira, primeiro chamando o incidente de “alarmante” antes de mergulhar no que aconteceu e dar sua opinião sobre o que deveria ser feito para combater a ilegalidade futura.

Ian explicou que um dos mini motociclistas se aproximou agressivamente de seu carro, levando a um “confronto perturbador” quando ele saiu para “avaliar qualquer dano” em seu veículo estacionado no Hollywood Boulevard na véspera de Ano Novo.

Ele disse que o encontro com o motociclista e outras pessoas “se transformou em uma altercação física”, que ele foi forçado a enfrentar para proteger a si mesmo e a sua filha de 12 anos. Mia expressando alívio por terem saído “completamente ilesos”.

Então Ian mirou nas autoridades de Los Angeles, revelando que estava “profundamente preocupado” com a “crescente ousadia de tais grupos”, causando problemas de segurança pública e perturbando a paz.

Ele ressaltou que o ataque em plena luz do dia ressaltou um problema maior sobre “o vandalismo em nossas ruas e a necessidade de respostas eficazes da aplicação da lei a tal comportamento”.

Ele concluiu instando as autoridades municipais a tomarem medidas decisivas contra este comportamento ilegal e a fornecerem mais recursos policiais para evitá-lo no futuro.

O TMZ divulgou a história no domingo com um vídeo que mostrava Ian lutando contra os motociclistas no meio da Hollywood Boulevard. Outras imagens obtidas pelo TMZ capturadas Ian consolando Miaque chorava após a briga assustadora.