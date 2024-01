Idosos ganham direito a viagens GRATUITAS; confira para onde e como solicitar

Os idosos possuem um direito garantido por lei que muitos desconhecem: a gratuidade em viagens por via terrestre. As empresas de transporte de ônibus são obrigadas a reservar dois assentos gratuitos para esse público em cada viagem. No entanto, é necessário atender a critérios de renda para se beneficiar dessa vantagem.

Quem tem direito às viagens gratuitas?

As viagens gratuitas em ônibus de linha intermunicipais são oferecidas para os idosos que atendem aos seguintes requisitos:

É importante ressaltar que a gratuidade é concedida apenas para o idoso, não sendo permitido que o acompanhante se beneficie. Por exemplo, se uma senhora estiver viajando com sua filha, apenas a mãe terá direito ao assento gratuito.

Comprovando o direito à gratuidade

Para que os idosos possam comprovar que têm direito à gratuidade, é necessário apresentar documentos de identificação no guichê de atendimento da companhia de transporte responsável pela viagem. Os documentos aceitos são:

Documento com foto, como RG, carteira de trabalho ou passaporte. Extrato de pagamento de benefício ou declaração fornecida pelo INSS, ou outro regime de previdência social público, ou privado. Documento ou carteira do idoso emitida pelas Secretarias Estaduais, ou Municipais de Assistência Social, ou congêneres.

Essa documentação é essencial para garantir que o idoso possa desfrutar de seus direitos e viajar gratuitamente.



O que fazer quando os assentos gratuitos estão ocupados?

Caso os dois assentos gratuitos já estejam preenchidos para o trecho desejado, o cidadão ainda tem direito a um desconto mínimo de 50% na compra da passagem. Dessa forma, mesmo que não seja possível viajar gratuitamente, é garantida uma redução significativa no valor da passagem.

Onde retirar o bilhete para viagem gratuita?

A Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) recomenda que os idosos retirem o bilhete gratuito com pelo menos 3 horas de antecedência da viagem. Além disso, ao solicitar a passagem de ida, é possível já pedir a emissão da passagem de volta, garantindo o benefício para ambos os trajetos.

Os idosos podem realizar esse pedido nos pontos de venda próprios da transportadora responsável pela viagem. É importante informar-se previamente sobre os locais disponíveis para retirada desses bilhetes gratuitos.

Quais são as vantagens das viagens gratuitas para idosos?

Além do benefício óbvio de viajar gratuitamente, as viagens por via terrestre podem trazer uma série de vantagens para os idosos. Dentre elas, destacam-se:

A possibilidade de visitar familiares e amigos em outras localidades sem custos adicionais.

Oportunidade de conhecer novos lugares e desfrutar de momentos de lazer e cultura.

Maior independência e autonomia para se deslocar, sem a preocupação com os gastos de transporte.

Essas vantagens contribuem para uma melhor qualidade de vida dos idosos, promovendo o enriquecimento pessoal e o bem-estar.

Dicas para aproveitar ao máximo as viagens gratuitas

Para aproveitar ao máximo as viagens gratuitas, alguns cuidados são essenciais. Confira algumas dicas:

Planeje-se com antecedência: verifique os horários disponíveis para as viagens gratuitas e programe-se com antecedência para garantir a reserva dos assentos. Esteja com a documentação em dia: certifique-se de que todos os documentos necessários estejam em ordem para apresentação no momento do embarque. Informe-se sobre as políticas da empresa de transporte: cada companhia pode ter regras específicas para a utilização dos assentos gratuitos, portanto, é importante estar ciente delas. Aproveite para conhecer novos destinos: utilize as viagens gratuitas como oportunidade para conhecer novas cidades, explorar pontos turísticos e desfrutar de momentos únicos.

Seguindo essas dicas, os idosos poderão aproveitar ao máximo as viagens gratuitas e desfrutar de momentos incríveis pelo Brasil.

Ademais, as viagens gratuitas para idosos são um direito garantido por lei e podem trazer inúmeros benefícios para esse público. Com a documentação correta e o conhecimento sobre os procedimentos necessários, os idosos podem desfrutar de suas viagens sem custos adicionais, seja para visitar familiares, conhecer novos lugares ou simplesmente desfrutar de momentos de lazer.

Portanto, é fundamental que os idosos conheçam e exerçam esse direito, aproveitando todas as vantagens que ele proporciona.