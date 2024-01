Idosos podem conseguir Conta de luz GRATUITA? Saiba onde solicitar e os documentos exigidos

A busca por uma vida digna para os brasileiros reflete nas políticas do Governo Federal, que visam não apenas a sobrevivência, mas também a qualidade de vida. Uma das iniciativas que tem ganhado destaque é a oferta de conta de luz gratuita para idosos, proporcionando alívio financeiro e contribuindo para o orçamento doméstico. Neste artigo, vamos explorar como solicitar essa vantagem e os documentos necessários para garantir esse benefício.

Promoção “2 Anos Sem Conta Cemig”

A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) é uma das empresas que se engajam nessa causa social. Através da promoção “2 Anos Sem Conta Cemig”, os idosos têm a oportunidade de ter dois anos de conta de luz gratuita, com créditos de R$5 mil. Essa ação visa favorecer os idosos, que são um grupo que demanda cuidados especiais e assistência. Além disso, a iniciativa busca contribuir com as famílias que enfrentam dificuldades financeiras.

Regras da Conta de Luz Gratuita para Idosos

Para garantir a conta de luz gratuita, é necessário atender a alguns requisitos. O interessado deve estar inscrito no Cadastro Único, possuir no mínimo 65 anos e receber o Benefício de Prestação Continuada. Essa promoção também beneficia aqueles que fazem uso frequente de aparelhos elétricos. Participar do sorteio é uma oportunidade que deve ser explorada por quem se enquadra nos critérios estabelecidos.

Programa Tarifa Social

Além da iniciativa da Cemig em Minas Gerais, o Governo Federal oferece um programa chamado Tarifa Social, que assegura descontos nas contas de energia elétrica para aqueles que não residem no estado. Essa iniciativa está em vigor há cerca de 21 anos e já beneficiou mais de 24 milhões de brasileiros.

Como Funciona a Tarifa Social

O programa Tarifa Social é financiado pela Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) e pelo Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa). Os descontos oferecidos são cumulativos na categoria de tarifa residencial e variam de acordo com o consumo mensal de energia elétrica. Veja os limites de desconto:



65% de desconto para consumo mensal entre 0 e 30 kWh;

40% de desconto para consumo mensal entre 31 e 100 kWh;

10% de desconto para consumo mensal entre 101 e 220 kWh;

Acima de 221 kWh não há descontos oferecidos.

Quem tem Acesso à Tarifa Social?

Para ter direito à Tarifa Social, é preciso atender a critérios específicos. O interessado deve ser cliente residencial de baixa renda, estar inscrito no Cadastro Único e ter uma renda familiar mensal per capita inferior a meio salário mínimo. No caso de famílias que possuem pessoas com deficiência que necessitam do uso contínuo de aparelhos elétricos, a renda mensal deve ser de até três salários mínimos. Esses critérios garantem que a Tarifa Social seja direcionada às famílias de baixa renda que realmente necessitam desse benefício.

Como Solicitar a Tarifa Social?

Para solicitar a Tarifa Social, é necessário entrar em contato com a distribuidora de energia elétrica da região. O interessado deve fornecer os documentos necessários para comprovar a elegibilidade, como comprovante de inscrição no Cadastro Único e comprovante de renda. Após a inscrição e análise dos documentos, a distribuidora irá calcular o desconto a ser aplicado na conta de energia elétrica do consumidor.

Garanta agora os seus direitos

A conta de luz gratuita para idosos e o programa Tarifa Social são iniciativas importantes do Governo Federal para garantir o acesso à energia elétrica às famílias de baixa renda. Essas ações contribuem para aliviar o orçamento doméstico e proporcionar uma vida mais digna. Se você se enquadra nos critérios estabelecidos, não deixe de solicitar esses benefícios. Entre em contato com a distribuidora de energia elétrica da sua região e garanta a sua conta de luz gratuita ou os descontos oferecidos pelo programa Tarifa Social.