Ilia Topuria avisa o ‘chef’ Volkanovski: Seu tempo já passou; cozinhar combina melhor com você

Cacabei de sair UFC 297 e os fãs já estão ansiosos pelo próximo grande evento da empresa, no dia 17 de fevereiro, que enfrentará o campeão peso pena Alexander Volkanovski contra Ilia Topuria.

O georgiano hispânico, que acabou de completar 27 anos, está cheio de confiança a ponto de até editar sua biografia em seu perfil do ‘Twitter’ para sugerir que ele já é um UFC campeão mundial.

Hoje, ‘El Matador’ enviou uma mensagem ao seu próximo adversário na qual também lembrou as habilidades do australiano na cozinha, fazendo referência a uma foto do lutador do UFC com chapéu de chef.

“Se você vier buscar esse zero, esteja preparado para sair de mãos vazias. Não pretendo ceder um centímetro”, Topúria tuitou.

“Seu tempo acabou. Faça um favor a si mesmo e apareça para a luta, porque serei eu quem sairá com alguns zeros.

“Por falar nisso, cozinhar combina melhor com você.”

Volk não pode ser descontado antes do confronto com Topuria

Até hoje, ‘Volk’ segue invicto no peso pena e segue na lista dos Os melhores lutadores peso por peso do UFC.

A empresa também valoriza muito o fato de ele ter aceitado lutar contra Makhachev no UFC 294 praticamente sem tempo de preparação, e seria tolice o georgiano simplesmente acreditar que vai facilitar o trabalho do atual campeão.